一帶一路沿線國 到蘭州學綠能技術

2018-05-07 02:56 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



接下來十幾天裡，喬治亞人喬治將和來自馬拉維、坦桑尼亞等四國的近20名夥伴，在甘肅省蘭州市學習和研討太陽能、風能等可再生能源的應用技術。

新華社報導，喬治亞是「一帶一路」沿線國家之一，「可再生能源產品研發、相關技術的促進轉讓都與喬治亞在相關領域的研究緊密相關。」喬治說。

目前大陸已成為全球頗具規模的可再生能源生產國和應用國，來自大陸可再生能源產業和技術正在「一帶一路」沿線國家和地區得到發展和應用，各類能源合作項目也在「一帶一路」能源合作中日趨活躍。

在黃河岸邊的聯合國工業發展組織國際太陽能技術促進轉讓中心教室裡，喬治說，他和夥伴正在參加2018年「一帶一路」國家太陽能和風能應用技術研修班，探討這些國家和地區面臨的可再生能源現實問題和挑戰，希望能在中國掌握更多綠色能源領域的先進技術和管理經驗。

喬治的老師、甘肅自然能源研究所所長周劍平是這次研修班的主要負責人之一。他表示，他和團隊為這些「洋學生」制訂了詳細的教學計畫，由所內優秀專家承擔講課任務。

周劍平說，中國在太陽能、風能等可再生能源領域，技術和產品均已達到或接近國際先進水準。而甘肅省在新能源領域則走在中國前列，截至目前，甘肅電力總裝機容量約5000萬千瓦，其中新能源發電（水電、風電、光電）佔全網負荷的比率近60%。

「中國願將可再生能源技術和經驗與其他國家共享，有意願開展互利合作，為可持續發展做貢獻。」周劍平說，多年來，甘肅自然能源研究所已為甘肅省和全國培訓了1萬多名太陽能和節能技術人才，該所已舉辦74期國際太陽能應用技術和風能技術培訓班，為130多個國家培訓了1700多名技術人員和政府官員。