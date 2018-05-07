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桂粵龍舟爭霸賽 廣西平樂上場

2018-05-07 02:56聯合報 中新社

桂粵龍舟爭霸賽昨天在廣西平樂縣漓江印山旅遊碼頭段精彩上演，來自廣東番禺、廣西桂林、崇左、賀州的八支隊伍揮槳爭流。

中新社
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