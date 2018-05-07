子女帶父母 陸出現新型相親

2018-05-07 02:56 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



大陸城市廣場或公園裡的相親角和「父母代理相親」景象火爆。如今，城市「相親角」也出現在父母陪伴下前來相親的年輕人，其中不乏「90後」，這種家庭式的中國新型相親，反射出大陸適婚青年的婚戀態度由被動轉為主動。

中新社報導，一直忙於工作的「90後」張曉峰，如今成了全家人心裡的「老大難」。為早點相親成功，張曉峰和父母到石家莊人民廣場相親角，「除了想見到相親對象本人，也想看看對方父母的情況。」

由於婚戀成本上升，工作和生活節奏快、壓力大，社交圈較小等原因，越來越多的「80後」「90後」晚婚或不婚。

相比被動接受親朋好友安排的相親，主動相親的成功率提高不少。石家莊青年周韋彤的另一半就是她和父母一起在相親角找到的。「起初挺尷尬的，總覺得像父母之命，媒妁之言，但其實不太一樣。雖然父母提供過來人經驗，但主動權仍在我們。」周韋彤說。如今，她也力推表妹帶家人相親。

現實生活中出現的「新型相親」，也帶動一系列新型相親節目火熱，如「中國式相親」「中國新相親」「新相親時代」等，都是由單身男女帶著父母一同相親，並引發民眾對兩代人觀念的討論。

專家指出，「父母逼婚」「父母代理相親」等一系列社會現象都源於兩代人缺乏有效溝通，成為彼此壓力。子女帶著父母來相親，一方面順應父母在中國傳統的婚戀中有無可替代作用的現實，另一方面也讓兩代人在思想上進行最有效的溝通與最直接的碰撞，為兩代人架起溝通的橋梁。

今年4月，山東濟南千佛山相親大會上，報名者人數超8000，1980-1990年出生的人占37%，「90後」年輕族群占30%，報名年齡最小的是1997年出生的在校學生。觀念更自由開放的「90後」逐漸化被動相親為主動。

2018年3月，大陸一家網路交友平台發布2018年度中國男女婚戀觀調查報告顯示，有超八成的單身男性與超七成的單身女性能够接受相親這種形式，男性比女性的接受度更高。更多單身男女願意讓親朋為自己的相親把把關。