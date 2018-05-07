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青藏高原冬蟲夏草採挖季 掀嘗鮮風

2018-05-07 02:56聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

青藏高原冬蟲夏草各產區已陸續進入採挖季。近年來，隨著大陸電子商務和物流業的快速發展，「偏居」高原的冬蟲夏草也掀起了嘗「鮮」風。

新華社報導，新鮮冬蟲夏草通過網店、自媒體、朋友圈、直播等各種形式銷售，小包裝的鮮草很受網民歡迎。

冬蟲夏草是一味名貴的中藥材，與人參和鹿茸並稱「中藥三寶」。中國大陸是冬蟲夏草資源大國，產區包括青海、西藏、四川、甘肅、雲南五個省區。其中，青海省的產量約占全國產量的65%。

今年在青海省玉樹藏族自治州雜多縣經營冬蟲夏草生意的李生輝通過網路平台銷售新鮮蟲草。他在網路店舖裡展示他與家人採挖冬蟲夏草時的照片和視頻，還在圖片上重點標註與雜草混在一起的冬蟲夏草，並講述他們的挖草生活。這樣的展示為他贏得了許多客戶。

「網路上不僅可以發售現貨，也可以預訂，這樣增加了銷售渠道，還能很快回收資金。」李生輝說。

網友「可樂瓶」認為，如今在網路下單後，快遞兩、三天就能寄到家，泡沫盒裝著冰袋寄送可以保鮮，口感甘甜爽脆，「鮮」體驗很不錯。

青海省冬蟲夏草協會秘書長姚孝寶說，冬蟲夏草消費市場正在向有序、穩定的理性狀態發展。青海省冬蟲夏草協會統計，2017年青海省冬蟲夏草總產量為144噸，原草產地年交易額超過330億元人民幣

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