台灣音樂話劇走進廣西 「愛與親情」的劇情感動觀眾

2018-05-05 15:02 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



台灣原創音樂話劇「爸爸的信」日前在廣西南寧上演，由台灣眾劇團創作演出，該劇故事橫跨40年，講述三代母女經歷衝突、離散，終至和解的成長歷程，讓南寧觀眾笑中帶淚。

廣西台辦公眾號桂台之聲報導，4位主演能歌能演，由經典歌曲「明天我要嫁給你」原唱、台灣情歌天后李度帶領宋彤、簡玹、張育綺3位台灣演藝新秀，同台演繹這部感人的音樂話劇，更有黎采芯、沈詩培兩位樂手現場伴奏，讓演出更添層次與風采。

值得一提的是，演出揉合了邕台兩地藝術家的巧思，並融入了南寧元素。例如有一幕，女兒對媽媽說：「我已經去面試南寧的工作了。如果能定下來，我就要搬到南寧居住。」這句台詞，令觀眾會心一笑，也拉近了演員和觀眾之間的距離。

在「爸爸的信」中，李度飾演外婆晞陽的角色。她表示，想透過音樂劇傳達愛的力量、家庭的凝聚力，就像這部音樂劇的劇情，最终「愛」這個字將所有成員凝聚在一起。

台灣眾劇團擅長創作、表演台式溫情、走心的音樂話劇，團員平均年齡在30歲以下，作品「爸爸的信」2018年度春季巡演自3月底啟動後，於4月30日來到南寧，並連續上演3晚。此次演出是台灣眾劇團首度來到南寧，同時也是南寧樂翻天劇場第一次與台灣團隊合作。