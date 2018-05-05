廣西台青林大為助力茶之鄉 兩岸共品茉莉香

2018-05-05 14:54 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



立夏拉開了夏天的序幕，廣西台青林大為，在廣西南寧成立勝華集團，一手打造出毛伊咖啡，近期加入新型茶飲元素，將毛伊咖啡轉變為集聚文創、咖啡茶飲、時尚的綜合體。

廣西南寧是大陸推進「一帶一路」的重要城市，同時也是廣西對接東協各國交通樞紐中心，擁有東協6億人口的消費市場。

毛伊咖啡公眾號報導，毛伊咖啡的茶飲，精選自廣西橫縣優質茉莉花綠茶，結合台灣現代時尚創意茶飲，由負責品牌研發的毛伊咖啡執行總監劉振業，推出海鹽鐵觀音、海鹽咖啡 、工夫奶茶、安溪鐵觀音奶茶、安溪鐵觀音等新式茶飲。

廣西橫縣位於亞熱帶季風氣候地區，雨量充沛，日照充足，土壤有機質含量高，十分適宜茉莉花生長。這裡茉莉花具有花期早、花期長、花蕾大、產量高、品質好、香味濃等特點。

如今橫縣茉莉花茶產量均占全大陸總產量80％以上，占世界總產量60%以上，成為世界最大的茉莉花茶加工基地。北京張一元、浙江華茗園、台灣隆泰等知名花茶大老字型大小後落戶橫縣，星巴克、娃哈哈、康師傅等茶飲公司使用的茉莉花（茶）80%以上都產自廣西橫縣。