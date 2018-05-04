真講究！南方航空迎來首架波音787-9

2018-05-04 13:06 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



南方航空引進首架波音787-9。圖／南方航空提供 分享 facebook 南方航空迎來首架波音787-9，5月2日下午6點50分，該架波音787-9降落在廣州白雲國際機場，南航表示，未來將陸續引進20架787-9，屆時787機隊將達到30架。 南方航空引進首架波音787-9。圖／南方航空提供 分享 facebook

南航表示，波音787-9將帶來更舒適的乘坐體驗，採用兩艙布局，其中商務艙座椅28個，經濟艙座椅269個。後續南航引進的787-9中還有採用三艙布局。座椅設計融入南航訂製元素，例如商務艙座椅支援全平躺，並帶有腰部按摩功能，更適合長途旅行，還設計「請勿打擾」的按鈕。經濟艙的座椅則是更為寬敞的3-3-3布局，採用超輕薄設計，配備豪華頭枕與腳踏板，方便長途旅行休息。

此外，787-9增大客艙濕度、降低客艙氣壓高度，乘客會感到更舒適。機身截面形狀採用雙圓弧形，頂部空間也進行優化設計，提供更寬敞的空間。787-9還裝備垂直陣風抑制系統 ，能大幅提高飛行的平穩性，還安裝一套新型氣體過濾系統，可去除異味、刺激物與氣態汙染物。

南航說，787-9機型上應用全新機上娛樂與互聯系統，最大特色是推出全新客艙互聯平台，可滿足旅客即時上網的需求。在飛行高度達到1萬英尺以上時，旅客可使用具有飛行模式的手機、平板電腦和筆記型電腦連接網路，亦可透過自持終端設備，連接機上無線局域網，享用飛機上預裝的電影、音樂等各項娛樂資源，旅行途中的娛樂方式更加多樣化。

節能減碳方面，南航強調，787-9融入先進的空氣動力學技術，包括平滑機翼技術、擾流板等，這些技術能進一步降低阻力、提高效率並減少油耗。