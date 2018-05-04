親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
中美貿易會談
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

觸身球血淚史：合法暴力，值得嗎？

小英的手伸進教育部？ 從520就任總統第一天就開始

真講究！南方航空迎來首架波音787-9

2018-05-04 13:06聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

南方航空引進首架波音787-9。圖／南方航空提供
南方航空引進首架波音787-9。圖／南方航空提供
分享
南方航空迎來首架波音787-9，5月2日下午6點50分，該架波音787-9降落在廣州白雲國際機場，南航表示，未來將陸續引進20架787-9，屆時787機隊將達到30架。
南方航空引進首架波音787-9。圖／南方航空提供
南方航空引進首架波音787-9。圖／南方航空提供
分享

南航表示，波音787-9將帶來更舒適的乘坐體驗，採用兩艙布局，其中商務艙座椅28個，經濟艙座椅269個。後續南航引進的787-9中還有採用三艙布局。座椅設計融入南航訂製元素，例如商務艙座椅支援全平躺，並帶有腰部按摩功能，更適合長途旅行，還設計「請勿打擾」的按鈕。經濟艙的座椅則是更為寬敞的3-3-3布局，採用超輕薄設計，配備豪華頭枕與腳踏板，方便長途旅行休息。

此外，787-9增大客艙濕度、降低客艙氣壓高度，乘客會感到更舒適。機身截面形狀採用雙圓弧形，頂部空間也進行優化設計，提供更寬敞的空間。787-9還裝備垂直陣風抑制系統 ，能大幅提高飛行的平穩性，還安裝一套新型氣體過濾系統，可去除異味、刺激物與氣態汙染物。

南航說，787-9機型上應用全新機上娛樂與互聯系統，最大特色是推出全新客艙互聯平台，可滿足旅客即時上網的需求。在飛行高度達到1萬英尺以上時，旅客可使用具有飛行模式的手機、平板電腦和筆記型電腦連接網路，亦可透過自持終端設備，連接機上無線局域網，享用飛機上預裝的電影、音樂等各項娛樂資源，旅行途中的娛樂方式更加多樣化。

節能減碳方面，南航強調，787-9融入先進的空氣動力學技術，包括平滑機翼技術、擾流板等，這些技術能進一步降低阻力、提高效率並減少油耗。

波音機場
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

比子彈高鐵快3倍 中國研發真空管超高速磁懸浮列車

2018-05-04 11:01

被問母語是啥？林鄭月娥轟議員「無聊」

2018-05-04 12:23

陸夯多肉植物 深圳海關查獲迷幻仙人掌

2018-05-04 12:43

紀念五四99周年 港逾千學生升旗

2018-05-04 12:34

目前條件不足 港特首暗示任內或不重啟政改

2018-05-04 12:29

母語事件惹惱 港藝人同聲轟港教育局

2018-05-04 12:26

加大演習宣傳 陸官媒直播福建兩棲裝甲裝備海訓

2018-05-04 12:10

遭壓迫恐大難來臨 中國地下教友向教廷求援

2018-05-04 10:42

影╱海豚擱淺沙灘 遊客私自扛走

2018-05-04 09:54

「粵來粵有趣」 廣東賽區啟動

2018-05-04 01:59

廣州地鐵手扶梯 不再倡「左行右企」

2018-05-04 01:59

安徽徐集鎮 田園風光優美

2018-05-04 01:59

上海各大老字號、食品店 粽子開賣了

2018-05-04 01:59

晉冀3市空品不合格 官員被約談

2018-05-04 01:59

河北省南和縣 小麥田機械噴藥

2018-05-04 01:59

北大120歲校慶 性侵案陰雲不散

2018-05-04 00:33

影／香港通識科擬改革 遭疑政治考量

2018-05-03 22:40

被同胞盯上！中國男子在日被搶202萬

2018-05-03 22:36

破世界記錄！江西七兄妹 後代子孫近300人

2018-05-03 22:36

影／粵語非港人母語？內地學者研究惹議

2018-05-03 22:36

童在南京大屠殺紀念館前打水漂...家長旁觀忙拍照

2018-05-03 17:45

影／西安1374架無人機彩排破紀錄 正式表演卻出包

2018-05-03 16:46

手扶梯應靠右站立？廣州地鐵指不安全 趕時間應走樓梯

2018-05-03 16:16

中國抗空汙大戰 將創20兆人民幣商機

2018-05-03 16:08

文革被剃「陰陽頭」 一代女神「小周璇」逝世

2018-05-03 16:08

成都多隻大熊貓黑眼圈竟變白 專家緊急會診

2018-05-03 11:37

網美景點遊客塞爆 公安局急發「素顏照」滅火

2018-05-03 10:00

台商山西考察 入駐青創基地

2018-05-03 04:49

鄭州航展 5天簽約近270億

2018-05-03 04:49

五一小長假 閩台小三通逾萬旅客

2018-05-03 04:49

二手車跨區交易 京、滬、蓉最熱絡

2018-05-03 04:49

上海聚英計畫 諾貝爾獎得主獲永久居留證

2018-05-03 04:49

上海首推「養老顧問」 68處試點

2018-05-03 04:49

五一假期 陸遊客1.47億人次

2018-05-03 04:49

旺角前年暴動9人罪名成立 一人潛逃台灣？

2018-05-03 00:38

影／內地客回來了！五一黃金周 訪港升2成

2018-05-02 17:53

影／陸藥廠年產60億隻小強 提煉「蟑螂汁」治內外傷

2018-05-02 17:49

中國四大海域同步休漁 超過100萬漁民跟進

2018-05-02 17:38

中國監控玩「帽子戲法」 這回鎖定腦波

2018-05-02 17:27
看更多

熱門文章

中美貿易戰悄悄開打 傳中國停購美國黃豆

2018-05-03 13:57

美中貿易談判大陣仗 豪華組合vs.7人小組

2018-05-03 23:57

童在南京大屠殺紀念館前打水漂...家長旁觀忙拍照

2018-05-03 17:45

詹氏防衛周刊：共軍建造加長型驅逐艦 為新直升機登艦

2018-05-03 16:42

超人加持！小米上市前 李嘉誠見雷軍談合作

2018-05-03 20:08

南海3前哨基地 陸巡弋飛彈就位

2018-05-04 00:25

比子彈高鐵快3倍 中國研發真空管超高速磁懸浮列車

2018-05-04 11:01

影／西安1374架無人機彩排破紀錄 正式表演卻出包

2018-05-03 16:46

美貿易代表團赴陸談判 內部分歧恐難達協議

2018-05-03 13:41

南沙導彈主力 紅旗9與鷹擊62現身防禦力達400公里

2018-05-04 09:53

觀察站／陸有盤算 美不致空手而回？

2018-05-03 23:51

上海打造新一代「中國芯」

2018-05-04 00:20

摩擦升溫 彭博：中國已停購美黃豆

2018-05-03 23:45

美中貿易談判登場 觀察：中擬再向美開放市場

2018-05-03 19:25

陸進台校園統戰 陸委會：加強審查

2018-05-03 21:34

陸重申 有權在南海島礁部署防禦設施

2018-05-03 22:33

陸媒：金正恩見王毅 稱許中國對半島和平貢獻

2018-05-03 20:23

中芯揪國家隊 設半導體基金

2018-05-04 00:20

厲害了我的國？中企非洲員工指廠方壓榨

2018-05-03 22:42

陸布奇兵 王岐山幕後主導

2018-05-04 00:13

習金會後王毅訪北韓 北京平壤解凍後急升溫

2018-05-03 21:28

習近平：只有社會主義才能救中國

2018-05-04 11:00

手扶梯應靠右站立？廣州地鐵指不安全 趕時間應走樓梯

2018-05-03 16:16

川普：美中將永遠維持良好關係

2018-05-03 23:56

美中談判 聚焦六議題

2018-05-04 00:47

面對大陸統戰 學者：台灣應留意經濟分化策略

2018-05-04 11:03

文革被剃「陰陽頭」 一代女神「小周璇」逝世

2018-05-03 16:08

廣州地鐵手扶梯 不再倡「左行右企」

2018-05-04 01:59

港特首林鄭月娥：尊重大學自主

2018-05-03 14:00

北大120歲校慶 性侵案陰雲不散

2018-05-04 00:33

中美貿易「談判在北京 但決定仍在華府」

2018-05-03 22:28

美中貿易談判 川普推文自誇與習近平關係良好

2018-05-04 08:23

4大判斷！德汽車教父看好陸汽車業

2018-05-04 01:59

美中談判 電信黃豆成施壓籌碼

2018-05-04 00:13

遭壓迫恐大難來臨 中國地下教友向教廷求援

2018-05-04 10:42

陸銀行掀吸儲大戰 調高大額存單利率

2018-05-03 19:40

趕蚊子氣憤一巴掌 女子竟將自己耳膜打破

2018-05-04 11:20

傳中國加強檢疫美進口水果 恐拖延出貨

2018-05-04 11:04

真講究！南方航空迎來首架波音787-9

2018-05-04 13:06

MBA海歸生 執教鞭

2018-05-04 01:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top