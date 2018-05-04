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晉冀3市空品不合格 官員被約談

2018-05-04 01:59聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

陸生態環保部表示，因大氣汙染防治工作不力，山西省晉城、河北省邯鄲和山西省陽泉3市主要負責人3日被中國生態環境部約談，3市新增大氣汙染物排放的建設項目環評審批被同步暫停。

中新社報導，生態環境部3日表示，根據「京津冀及周邊地區2017-2018年秋冬季大氣汙染綜合治理攻堅行動方案」，晉城、邯鄲、陽泉等3市沒有完成確定的空氣質量的改善目標。

生態環境部近期對京津冀及周邊地區「2+26」城市空氣質量改善目標完成情況進行了評估考核。考核結果顯示，邯鄲、陽泉、晉城等3個城市考核結果為不合格。

2017年10月至2018年3月，晉城市PM2.5平均濃度下降3.7%，未完成下降10%的目標要求，目標任務完成率在「2+26」城市中排名倒數第一，邯鄲市、陽泉市目標任務完成率在「2+26」城市中排名分別為倒數第二、倒數第三。

生態環境部官員表示，晉城、邯鄲、陽泉3市沒有完成確定的空氣質量改善任務目標，對區域大氣汙染防治帶來不利影響。

從多輪督查巡查情況看，晉城、邯鄲、陽泉3市問題較多，工作仍然存在明顯的薄弱環節。

其中，晉城市PM2.5濃度和重汙染天數均未完成改善目標。秋冬季攻堅期間，強化督查共發現該市各類環境問題1800餘個，大氣環境汙染問題突出，相關工作沒有到位。邯鄲市2017年8月曾因強化督查交辦問題整改不力被公開約談，去年秋冬季以來，督查巡查發現，該市存在超標排放、在線監測數據弄虛作假等大氣環境突出問題。

督查巡查發現，陽泉市大氣環境汙染問題數量較多，整改較慢。全市粉塵汙染問題十分突出，企業無組織排放現象多發頻發。今年一季度，該市PM2.5平均濃度環比上升超過30%。

約談要求，晉城、邯鄲、陽泉3市要按照打好汙染防治攻堅戰，特別是打贏藍天保衛戰的要求，確保有關問題整改到位，不斷改善大氣環境質量。

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