上海各大老字號、食品店 粽子開賣了

2018-05-04 01:59 聯合報 （中新社）



離端午節還有一個半月時間，在上海各大老字號、食品店，粽子已經開始出售，目前以散裝粽子為主，禮盒粽子會在近期陸續上市。