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廣州地鐵手扶梯 不再倡「左行右企」

2018-05-04 01:59聯合報 記者林庭瑤／綜合報導

廣州地鐵集團在微信宣布，出於安全考慮不再提倡「左行右企」。 圖／取自網路
廣州地鐵集團在微信宣布，出於安全考慮不再提倡「左行右企」。 圖／取自網路
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廣州地鐵集團在微信宣布，出於安全考慮不再提倡「左行右企」。據廣州地鐵集團辦公室向陸媒「新京報」表示，基於從地鐵扶手電梯日常保養中所得出的結論，並指出過去維修人員在替扶手電梯進行保養時，大約95%的扶手電梯右側梯級鏈明顯比左側磨損嚴重。而這樣的磨損會導致扶手電梯出現輕微傾斜，以及兩側擋板及梳齒板磨損加劇，並最終影響扶手電梯的使用壽命。

就此，廣州地鐵表示「不提倡『左行右企』」，希望市民在使用扶手電梯時，不要只站在一邊，讓扶手電梯均勻的受力。

報導稱，在國外方面，加拿大多倫多交通委員會2006年鑑於「左行右企」的不安全性，當時已撤除了294個「左行右企」的標語。而日本、韓國等目前亦已不再提倡「左行右企」。

除廣州外，全球多個城市的地鐵近年亦已不再提倡「左行右企」。而港鐵自2010年起亦以「緊握扶手、企定定」，取代此前對於「左行右企」的倡導。而上海道交通運營管理中心2012年起亦已不再強調「左行右企」，一些原本貼在扶手電梯上有關「左行右企」的貼紙，目前亦已被移除，而南京地鐵自2016年起同樣亦已不再提倡。

不過，大陸網友對此卻意見不一，有支持「左行右企」的網民表示，「這都能受力不均？難道容忍不了幾個人的受力不均？ 常識讓我無法相信」、「就是電梯質量不行，或者沒錢維護，歐美日電梯一邊站一邊走好幾十年了，也沒見啥問題」，但亦有網民支對地鐵的做法指，「左行右立是發達地區搞出來的不文明現象，電梯上行走本身是違反電梯使用手冊的」、「本來有樓梯可以走，扶梯是動的，走來走去還是有點危險的」。

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