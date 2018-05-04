「粵來粵有趣」 廣東賽區啟動

兩岸部分青年代表，共同出席廣東賽區啟動儀式。 苗君平／攝影 分享 facebook 首屆「粵來粵有趣」兩岸青年創意短片大賽，廣東賽區啟動儀式昨日舉行，主辦方之一、聯合報大陸事務處總經理方桃忠表示，視頻是一種對於事物發生與變化的最佳紀錄工具，此次選擇以「改變Change」作為徵件主軸希望兩岸青年們透過各自視角，拍攝與陳述出屬於他們對於這些改變的內涵，並增進兩岸青年們的交流互動。

昨日出席該啟動儀式的嘉賓，包括了廣東省海峽兩岸交流促進會、廣東省對外文化交流協會、廣東省青年聯合會、南方報業集團、廣州台協、東莞台協、廣州台協青年會、東莞台協青年會、中華航空、台青代表以及廣東省16所大學代表等共襄盛舉。

東莞台協監事長王添財肯定了本次賽事的成績，他說，此次賽事十分有意義，參加的兩岸青年人數非常多，透過這次交流，能將兩岸的相關信息傳達得更快，他也期待大家藉這個機會多多交流、多多了解。

廣州台協常務副會長萬賢能也認為，此次創意大賽對年輕人來講是一個很好的機會，透過本次賽事，讓更多人很直觀地看到一些訊息。他並分享，自己來到廣州發展近三十年，大陸的變化日新月異，除了硬體的改變，對於內心的、軟體的改變也是非常快速，他說，這份氛圍如果能讓年輕人從這份創新中得到新的思路，整個社會便會更加積極向上。

東莞台協青年會會長吳梁榮指出，這次活動可讓兩岸青年，將自己的創意想法拍成視頻，作一個思想的碰撞，「我覺得這次活動真的非常的好。」他並表示，之後會把這個活動對東莞台青作發佈，讓他們積極參與。

大賽從即日起至9月20日開始徵稿，最終將於10月選出10組參賽團隊（廣東、台灣賽區各5組），在廣州進行線下決賽。屆時，選手們將通過現場抽籤抽取大會限定題目，展開3天2夜的拍攝活動，並於10月25日進行決賽作品發表與頒獎儀式。更多的參賽細則與相關資訊敬請關注活動官方網站。http://www.utvforvideo.cn/。