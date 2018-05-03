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影／西安1374架無人機彩排破紀錄 正式表演卻出包

2018-05-03 16:46聯合報 記者周辰陽╱即時報導

大陸陝西省西安1日晚間舉行「春舞大西安」的無人機光影表演，共1374架配備各色燈光的無人機飛到西安南門上空，分成小團體與按照特定順序，變化出具有中國特色、陝西文化與西安元素的不同文字與圖像。一方面慶祝五一勞動節，另一方面凸顯西安的豐富歷史。

新華網介紹，這場無人機光影表演是「硬科技與古城牆」深度融合的「紅五月．西安城牆國際文化節」的首秀之一；從南門城牆與東西延伸區域起飛的1374架無人機代表「一帶一路」倡議提出的2013年與74個簽署合作文件的國家與國際組織，也象徵全長13.74公里、歷史最悠久與保存最完整的西安古城牆。無人機分別排出城牆、大雁塔、絲路駱駝、1374的圖樣，以及「西安最中國」、「奔跑吧西安」、「新時代」與「改革開放四十周年」等文字。

儘管整場表演彩排就已打破英特爾在平昌冬奧的1218架無人機同時編隊飛行的金氏世界紀錄，但據報正式上場時還是出了差錯，部分圖案出現失誤而呈現亂碼，導致原定排出的文字有些難以辨認，還有人聲稱他看到回收中的無人機直接往下掉。為無人機表演航拍的團隊工作人員指出，他們的機器在表演當天疑似受到信號干擾，監視器有時無法發揮作用，另有業內人士表示，可能是定位不準確或內部程式出錯。

有關單位向媒體表示，整場表演是由民間公司負責，表現不盡理想，技術團隊正在尋找問題起因；承包的廣東億航白鷺傳媒科技有限公司則回應稱，「將對此事進行通報」。

大陸陝西省西安1日晚間舉行「春舞大西安」的無人機光影表演，共1374架配備各色燈...
大陸陝西省西安1日晚間舉行「春舞大西安」的無人機光影表演，共1374架配備各色燈光的無人機升空表演，變化與排出不同中國特色、陝西文化與西安元素的文字與圖像。但據報出了差錯，部分文字與圖案呈現亂碼。擷取：CCTV
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