親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
中美貿易會談
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

上海聚英計畫 諾貝爾獎得主獲永久居留證

2018-05-03 04:49聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

上海出入境聚英計畫昨上路，諾貝爾化學獎得主伯納德·費林加等七名外籍人士獲頒永久居...
上海出入境聚英計畫昨上路，諾貝爾化學獎得主伯納德·費林加等七名外籍人士獲頒永久居留證。 中新社
分享
上海出入境聚英計畫相關政策實施辦法」昨正式實施。諾貝爾化學獎獲得者伯納德．L．費林加等七名外籍人士獲頒永久居留證件。

官方表示，這是上海外籍人才工作相關單位通力協作，共同推動「聚英計畫」科創新政全面實施，打造上海人才高地的最新措施和引智引才的最新成果。

中新社報導，大陸公安部和上海市人民政府2018年1月共同推出「上海出入境聚英計畫（2017—2021）」。根據「聚英計畫」，每年將陸續公布一批出入境政策在上海先行先試，重點吸引國家急需、緊缺的高端外籍人才。

2018年推出的出入境新政有三項：一是為頂尖科研團隊中的外籍核心成員申請永久居留提供便利，依據該項政策，頂尖人才也擁有外國人永久居留的推薦權，可以推薦六名科研團隊成員申辦外國人永久居留身分證；二是允許在「雙自」和「雙創」外籍人才兼職創新創業，該項政策突破了外籍人才只能在一家單位工作的限制，也為用人單位聘用外籍人才提供更多的人才儲備和選擇；三是為全球外籍優秀畢業生到滬發展提供長期居留和永久居留便利，依據該項政策，大陸國內重點高校的國際學生或者境外知名高校的外籍學生，在上海找到工作前，需要實習或創業，可直接憑畢業文憑辦理兩年期居留許可；工作滿三年，還可申請永久居留。

上海市公安局等10家單位當天下午共同會簽「上海出入境聚英計畫相關政策實施辦法」，對上述三項政策進行全面細化，明確「高端外籍人才」認定標準、居留證件的申辦流程和審批條件、需要提交的具體申請材料等事項，既方便外籍人才提交申請，也便於相關單位認定和推薦。

會簽儀式前，上海市公安局舉行外籍人才頒證儀式，為曾獲諾貝爾化學獎的華東理工大學客座教授費林加等四名外籍高層次人才頒發外國人永久居留身分證，為第一批適用上述三項科創新政的三名外籍高層次人才頒發外國人永久居留身分證和居留許可。

上海市公安局方面表示，下一步將對標國際最高標準、最好水平，著力推進人才高峰建設，爭取通過「聚英計畫」吸引一大批外籍高層次人才和創新創業人才。同時盡力打通人才引進的各個環節，積極構建具有國際競爭力的人才發展體制機制，努力實現「聚天下英才而用之」的目標，共同將上海打造成為全球卓越城市。

上海公安

相關新聞

台商山西考察 入駐青創基地

2018-05-03 04:49

鄭州航展 5天簽約近270億

2018-05-03 04:49

五一小長假 閩台小三通逾萬旅客

2018-05-03 04:49

二手車跨區交易 京、滬、蓉最熱絡

2018-05-03 04:49

上海首推「養老顧問」 68處試點

2018-05-03 04:49

五一假期 陸遊客1.47億人次

2018-05-03 04:49

旺角前年暴動9人罪名成立 一人潛逃台灣？

2018-05-03 00:38

影／內地客回來了！五一黃金周 訪港升2成

2018-05-02 17:53

影／陸藥廠年產60億隻小強 提煉「蟑螂汁」治內外傷

2018-05-02 17:49

中國四大海域同步休漁 超過100萬漁民跟進

2018-05-02 17:38

中國監控玩「帽子戲法」 這回鎖定腦波

2018-05-02 17:27

湖北漢「報復社會」 開車衝撞釀2死3傷

2018-05-02 15:55

潛逃27年改當和尚 嫌犯：與佛有緣要普度眾生

2018-05-02 15:33

五一假期中國境內遊客人次 年增9.3%

2018-05-02 15:32

中國旅遊消費 80、90後女性撐起半邊天

2018-05-02 15:31

中國這些學校院所 以中共領導人命名

2018-05-02 15:18

美NGO提供翻牆資源 對抗中國網路封鎖

2018-05-02 13:46

瑞典研究：中國軍費開支增量全球最多

2018-05-02 13:28

大陸前5名同名同姓最多的是它們 廣東推出服務查詢

2018-05-02 12:54

中國多地吊車司機 五一發起罷工爭加薪

2018-05-02 12:35

影／壯闊空拍！壺口瀑布五一假期首日湧入1.4萬人

2018-05-02 09:58

浙江小警犬亮相萌翻天 大陸網友：摸摸算襲警嗎

2018-05-02 09:26

習武養生 天柱山有座俄羅斯村

2018-05-02 02:57

五一長假出遊 陸客最愛台北101

2018-05-02 02:57

上海窗口 黃浦江遊覽迎升級版

2018-05-02 02:57

鄭州航展 晚霞飛行秀

2018-05-02 02:57

哈佳鐵路測試 拚8月底通車

2018-05-02 02:57

南京街頭 流行舞玩快閃

2018-05-02 02:57

拚觀光 海南新推59國入境免簽

2018-05-02 02:51

只為妳…江西商場「共享男友」陪掃貨

2018-05-02 02:51

廣西開耕節…梯田捉風雞翠鴨

2018-05-02 02:51

香港千萬鑽飾竊案 疑犯竟是兩女童

2018-05-02 01:02

泛民視察西九龍站…邊界不准看 朱凱靜坐抗議

2018-05-01 17:28

「護髮案」反勝為敗 社民連前立法會議員須付訟費

2018-05-01 17:12

UGL案港民主黨窮追不捨 梁振英：煽動憎恨

2018-05-01 16:33

影／窮爸爸將病兒扔下天橋 眼睜睜看他被車輾斃

2018-05-01 16:24

中國搭火車違規吸菸 罰半年不准搭乘！

2018-05-01 16:04

藝人李泳豪 駕車撞傷路人

2018-05-01 13:12

中國客瘋露營 鹹田灣變難民營

2018-05-01 13:10
看更多

熱門文章

大陸獨立軍事評論員：兩個火箭砲連隊滅掉新竹基地

2018-05-02 10:12

美媒：美軍可用AGM158飛彈打擊大陸東風21D

2018-05-02 11:58

中興制裁案 北京政治評論者鄧聿文：國家發展走錯路了

2018-05-02 13:01

以牙還牙教訓男童 老師要17名女生排隊吐他口水

2018-05-02 15:25

中美貿易戰效應正在發酵 陸出口商4月訂單首見萎縮

2018-05-02 18:41

影／陸藥廠年產60億隻小強 提煉「蟑螂汁」治內外傷

2018-05-02 17:49

只花20個月 台積電南京廠16奈米量產

2018-05-02 15:35

浙江小警犬亮相萌翻天 大陸網友：摸摸算襲警嗎

2018-05-02 09:26

紐時：大陸對美貿易談判 將採強硬態度

2018-05-02 16:22

人民日報狠批抗日神劇：不合常理 消費抗戰歷史

2018-05-02 22:37

美中貿易談判 5大癥結一次看

2018-05-02 23:30

劉霞遭軟禁崩潰哭喊 稱死比活容易

2018-05-02 22:37

大陸前5名同名同姓最多的是它們 廣東推出服務查詢

2018-05-02 12:54

美財長姆努欽：:不擔心大陸拋售美國國債

2018-05-02 14:56

潛逃27年改當和尚 嫌犯：與佛有緣要普度眾生

2018-05-02 15:33

中共外交部：中多建交天經地義 扯不上什麼誘迫和交易

2018-05-02 16:05

中國四大海域同步休漁 超過100萬漁民跟進

2018-05-02 17:38

北大校慶在即 習近平前往視察

2018-05-02 17:55

美中貿易協商 美貿易代表：目標不是改變大陸經濟制度

2018-05-02 10:54

港媒：毛新宇死亡是謠言 沒去北韓

2018-05-02 13:33

影／壯闊空拍！壺口瀑布五一假期首日湧入1.4萬人

2018-05-02 09:58

中國監控玩「帽子戲法」 這回鎖定腦波

2018-05-02 17:27

美國「七巨頭」貿易代表團要跟中國怎麼談？

2018-05-02 19:28

共軍「嚴格」新十條 要求塑造好形象

2018-05-02 23:31

台多斷交背後 陸媒：王岐山出面重擊「台獨」

2018-05-02 11:41

白宮擬以國安為由 限制華為中興在美發展

2018-05-03 03:40

兩會「白眼姐」近況曝光 現身北京音樂節

2018-05-02 15:52

王毅訪北韓 日經：釋放牽制美國信號

2018-05-02 10:32

瑞典研究：中國軍費開支增量全球最多

2018-05-02 13:28

美財長姆努欽率團訪中 劉鶴將與美方代表團交換意見

2018-05-02 14:27

美NGO提供翻牆資源 對抗中國網路封鎖

2018-05-02 13:46

小米2日赴港遞交上市申請 定價最高1,200億美元

2018-05-02 15:50

中國這些學校院所 以中共領導人命名

2018-05-02 15:18

環時社評：美貿易對話團應帶著誠意來北京

2018-05-02 11:40

巴布亞紐幾內亞和肯亞加入 亞投行成員增至86個

2018-05-02 14:08

美商長赴中談貿易：談不攏就加稅

2018-05-02 13:51

不滿父沾人妻 10歲童偷她500萬珠寶被拘

2018-05-02 15:43

美將赴陸貿易談判 川普：早該解決

2018-05-02 14:33

軟銀旗下晶片商ARM在陸組建合資公司 並尋求IPO

2018-05-02 14:47

中興遭制裁 陸學者：中國發展方向出問題

2018-05-02 17:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top