上海聚英計畫 諾貝爾獎得主獲永久居留證

2018-05-03 04:49 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



上海出入境聚英計畫昨上路，諾貝爾化學獎得主伯納德·費林加等七名外籍人士獲頒永久居留證。 中新社 分享 facebook 「上海出入境聚英計畫相關政策實施辦法」昨正式實施。諾貝爾化學獎獲得者伯納德．L．費林加等七名外籍人士獲頒永久居留證件。

官方表示，這是上海外籍人才工作相關單位通力協作，共同推動「聚英計畫」科創新政全面實施，打造上海人才高地的最新措施和引智引才的最新成果。

中新社報導，大陸公安部和上海市人民政府2018年1月共同推出「上海出入境聚英計畫（2017—2021）」。根據「聚英計畫」，每年將陸續公布一批出入境政策在上海先行先試，重點吸引國家急需、緊缺的高端外籍人才。

2018年推出的出入境新政有三項：一是為頂尖科研團隊中的外籍核心成員申請永久居留提供便利，依據該項政策，頂尖人才也擁有外國人永久居留的推薦權，可以推薦六名科研團隊成員申辦外國人永久居留身分證；二是允許在「雙自」和「雙創」外籍人才兼職創新創業，該項政策突破了外籍人才只能在一家單位工作的限制，也為用人單位聘用外籍人才提供更多的人才儲備和選擇；三是為全球外籍優秀畢業生到滬發展提供長期居留和永久居留便利，依據該項政策，大陸國內重點高校的國際學生或者境外知名高校的外籍學生，在上海找到工作前，需要實習或創業，可直接憑畢業文憑辦理兩年期居留許可；工作滿三年，還可申請永久居留。

上海市公安局等10家單位當天下午共同會簽「上海出入境聚英計畫相關政策實施辦法」，對上述三項政策進行全面細化，明確「高端外籍人才」認定標準、居留證件的申辦流程和審批條件、需要提交的具體申請材料等事項，既方便外籍人才提交申請，也便於相關單位認定和推薦。

會簽儀式前，上海市公安局舉行外籍人才頒證儀式，為曾獲諾貝爾化學獎的華東理工大學客座教授費林加等四名外籍高層次人才頒發外國人永久居留身分證，為第一批適用上述三項科創新政的三名外籍高層次人才頒發外國人永久居留身分證和居留許可。

上海市公安局方面表示，下一步將對標國際最高標準、最好水平，著力推進人才高峰建設，爭取通過「聚英計畫」吸引一大批外籍高層次人才和創新創業人才。同時盡力打通人才引進的各個環節，積極構建具有國際競爭力的人才發展體制機制，努力實現「聚天下英才而用之」的目標，共同將上海打造成為全球卓越城市。