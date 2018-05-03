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鄭州航展 5天簽約近270億

2018-05-03 04:49聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

2018鄭州航展暨世界編隊特技飛行年度頒獎盛典5月1日圓滿落幕，夜間飛行秀表演精...
2018鄭州航展暨世界編隊特技飛行年度頒獎盛典5月1日圓滿落幕，夜間飛行秀表演精采。 中新社
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2018鄭州航展暨世界編隊特技飛行年度頒獎盛典1日晚落幕，航展執委會昨發布數據顯示，五天時間，航展吸引近30萬人次參觀、簽約項目金額近270億元人民幣

中新社報導，鄭州航展已舉辦四屆，參展企業、飛機及觀眾人數逐年遞增。鄭州航展執委會稱，通用航空現在不僅是政府與企業在唱獨角戲，更多的團體、民眾也參與，「不久的將來，通航就會像汽車一樣走進大眾生活。」

2018鄭州航展共有英國、加拿大、美國、澳洲、馬來西亞、國際航聯等37個國家和地區、一個國際組織報名參展，創歷屆之最。

航展室內面積2.5萬平方公尺，室外面積10萬平方公尺，參展商超過200家，參展航空器233架，其中固定翼飛機、直升機174架，各類型公務機18架，飛機型號達80多種。

與往年最大不同，這屆鄭州航展每天晚間舉行的「晚霞飛行音樂秀」。在音樂的伴奏下，特技飛機在空中燃放焰火並作LED燈光秀，打造一場夢幻般的視聽盛宴。

被譽為環球飛行界「奧斯卡」盛會的第十屆環球飛行員年會同步舉行。來自20多個國家的近百名環球飛行員齊聚一堂，就飛行技術、飛行路線規畫方面的問題等分享經驗，交流體會。

炫酷的特技飛行已是鄭州航展的必備節目，美食節、音樂節的入駐讓航展更具特色。這次航展在航空科技教育體驗館，還專門設置月球漫步、火箭模擬發射、「神舟十號與天宮一號手控交會對接」等體驗活動，讓青少年觀眾對航空航天產生濃厚興趣。

馬來西亞直升機人民幣

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