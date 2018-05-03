五一小長假 閩台小三通逾萬旅客

2018-05-03 04:49 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



福建省交通運輸廳昨指出，「五一」假期，閩台「小三通」往來客運航線共發送旅客1萬7698人次，閩台海上客貨滾裝航線發送旅客1196人次。

中新社報導，福建目前有廈門-金門航線、泉州-金門航線、馬尾-馬祖航線、黃岐-馬祖四條「小三通」航線。小長假期間，廈門-金門航線運送旅客1萬3942人次，泉州-金門航線運送2531人次，馬尾-馬祖航線運送233人次，黃岐-馬祖航線運送992人次。

至1日16時，小長假期間福建道路水路客運量達542萬人次，其中道路客運量累計達515萬人次，水路共發送旅客約27.7萬人次。

從福州市馬尾區指出，歷時10個月的閩江馬尾對台綜合客運碼頭主體建設已圓滿完工，「兩馬一號」「兩馬二號」鋼躉船及鋼引橋已經全部吊裝到位，接下來將進行碼頭附屬結構施工。該碼頭將於今年底試航。

閩江馬尾對台綜合客運碼頭位於琅岐島西北側三平南兜岸段，項目運用全新PPP管理模式，總投資4.4億元人民幣，由水工建築物、堤防補救、陸域形成、客運大樓及其配套設施四部分構成。其中一號碼頭為5000噸級客貨碼頭，設計年貨物通過能力為25.2萬噸，年旅客通過能力達3.3萬人次；二、三號碼頭為兩個500GT客運泊位，設計年旅客通過能力53.1萬人次。

目前由馬尾港出發去馬祖，海上行程為32浬，需要90分鐘船程。閩江馬尾對台綜合客運碼頭開通後，到馬祖南竿的直線距離為18浬，船程時間將縮短一半。碼頭運營後，預計一年最高客流量可達23.6萬人次。