二手車跨區交易 京、滬、蓉最熱絡

2018-05-03 04:49 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



大陸二手車限遷破冰以來，二手車跨區域交易潛力進一步釋放，京、滬、蓉成為二手車車籍轉出最活躍區域。

中新社報導，大陸二手車線上拍賣平台天天拍車昨天發布的「4月個人賣車大數據報告」顯示，二手車車籍轉出最活躍區域前三名分別為北京、上海和成都。

其中，北京二手車主要流向內蒙古、遼寧、山東；上海二手車主要流向安徽、山東、河南；成都二手車主要流向廣東、廣西、江蘇。

據統計，保值率方面，日系品牌車包攬三年保值率冠軍。小型車裡，本田飛度最高，三年保值率76.3%；緊凑型車，豐田卡羅拉三年保值率72.4%，位列第一；中型車中豐田銳志最保值，三年保值率74.7%；中大型車雷克薩斯ES稱王，三年保值率73.5%；SUV和MPV車型保值冠軍分別為豐田普拉多和本田奧德賽，三年保值率分別為82.1%、76.1%。

報告顯示，4月賣車車主中，「80後」比重約為51%。分析顯示，「80後」穩居二手車市場的主力，比重過半。這說明，已成為職場、家庭、社會中流砥柱的「80後」，有更強的置換需求。「70後」緊追其後，占20.3%；「90後」為12.5%。

此外，報告顯示，在所有賣車車主中，男性車主逾75%。報告還統計了4月二手車的里程數及車齡分布：5萬-10萬公里比重最高為37.9%；其次是5萬公里以下的二手車，比重25.9%。