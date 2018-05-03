台商山西考察 入駐青創基地

2018-05-03 04:49 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



台灣企業家一行18人昨展開六天的項目投資考察之行，12家台灣及大陸商家簽約入駐山西省首個海峽兩岸青年就業創業示範基地。

中新社報導，考察團由山西省台灣同胞聯誼會邀請，太原市台灣同胞投資企業協會承辦，山西省台辦和晉中市台辦相關負責人出席。這次考察團由台灣大同大學教授李福源帶隊，未來六天一行人將赴山西晉中、太原、晉北等地考察。

期間，他們將考察正大現代廣場、晉源區農特產品商場、花卉特色小鎮等一批具有潛力的項目。此外，晉祠、蒙山大佛、五台山、雲岡石窟等歷史人文景觀，對很多初到山西的台灣人而言，也是一場期待已久的文化之旅。

這次簽約入駐的台灣企業多為餐飲文創公司，未來期冀在山西開花結果，把更多的台灣文化帶到大陸來。兩岸企業家合力打造的山西聚莘科技廣場也將把台灣元素融入其中，興建寶島商務酒店、民國風商業街等。

太原市台灣同胞投資企業協會副會長宋言鏞表示，這次台灣團的山西考察之行，是為更好地促進晉台兩岸經濟文化產業的交流，為台灣同胞搭建溝通了解的橋梁，吸引更多台商到山西投資興業。

宋言鏞指出，目前晉台兩地企業家正在籌畫「晉台電子商務平台」，將兩岸的食品、文創產品進行線上交易，成為一個扎根山西，聚焦晉台文化的平台。

不久前，山西省委書記駱惠寧在山西省企業家大會上強調，企業家擔負著山西轉型發展的歷史重任，企業家興盛則山西興盛。要讓企業家便捷辦事、減輕負擔。

「山西省自2017年以來，全面推廣投資項目審批承諾制，打造審批最少、流程最優、體制最順、機制最活、效率最高、服務最好的『六最』營商環境，打通服務企業發展的綠色通道。」山西省台灣同胞聯誼會黨組書記李朝亮說。

宋言鏞說，希望藉這次考察交流，帶動更多的經濟、文化、學術、產業的交流與投資，為兩岸的家人在山西打開共創合作發展的新局面。