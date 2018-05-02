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中共反對迷信 黨員請道士做法遭除黨籍

2018-05-02 21:46中央社 台北2日電

中共向來反對黨員迷信，甘肅省一個工地日前出現道士做法並以供品祭天的行為，7名在場的公職人員4月28日遭立案審查。當地紀委通報，這批「涉案人員」分別遭到警告與開除黨籍。

新華社報導，一篇名為「甘肅核項目奠基，道士做法保平安」的文章4月26日在網路上熱傳。事發地點為甘肅省武威市，從文章的圖片中可以看到，現場設有供桌，上面放著祭品，道士手持法器，最後還燒符紙。

由於中共崇尚科學、反對迷信，當地政府與中共當地紀委事後對7名在場公職人員進行立案審查。澎湃新聞報導，甘肅武威市紀委網站通報後續處理情況，對7名公職人員和2名農民黨員作出嚴肅處理。

甘肅武威市紀委網站表示，對勸阻迷信活動未果後放任不管的民勤紅砂崗工業集聚區管委會副主任趙先堂給予黨內嚴重警告；開除迷信活動組織者、施工單位現場負責人、紅砂崗鎮周家井村農民黨員柳玉臣的黨籍。

此外，對不報告、不制止迷信活動的紅砂崗鎮周家井村黨支部書記韓希潤給予黨內嚴重警告處分；對圍觀的中共幹部杜駸、羅立業、徐創平、李兆清分別給予黨內警告處分；工作人員付豐利、王鑫予以批評教育。

甘肅武威市紀委網站稱，要堅決防止和杜絕黨員、幹部組織、參加迷信等活動。各級紀檢監察機關要認真履行監督職能，嚴格執紀監督，對組織、參加迷信活動等違紀違規問題嚴肅查處。

中共農民

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