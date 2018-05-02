中國網文抄襲成風 販售改寫軟體恐違法

2018-05-02 18:58 中央社 上海2日電



中國大陸有軟體標榜能將熱門文章「改寫」，產出新的文章，因為號稱「原創」，這類文章搜尋排名較佳。不過，有大陸律師認為，開發及販售「改寫軟體」的行為涉嫌違反著作權法。

在自媒體產業時代，社群平台微信上每天都有許多標榜「原創」的文章傳播，如果內容精彩或消息震撼，點閱率還可以達到「10萬+」等級，成為公認的熱點文章，也帶來更高的廣告收益。

經過軟體變造的「偽原創」，又稱「洗稿」，不同於單純複製，還會調換同義詞與段落順序。由於需求大，偽原創成為一門生意。記者在淘寶網上看到，「爆款軟文36計」含書和軟體最便宜只要人民幣38.85元（新台幣182元）起跳。

正義網引述北京韜安律師事務所律師鄧尚銳表示，這類軟體的開發及銷售者，在未得到相關作品權利人授權的情形下，涉嫌侵犯他人作品的複製權、發行權、訊息網路傳播權等。

不過，網路上的實例往往更加複雜。今年1月23日，擁有百萬粉絲的微信號「六神磊磊」發文直指多個自媒體「洗稿」，並稱這些抄襲者有時抄的不是文字，而是邏輯和敘事線。

根據科技日報，微信團隊相關負責人4月底表示，「同一個觀點，換種表達方式寫出來，這很難從著作權法的角度判定其為侵權。」

報導並引述自媒體經營者表示，當熱點話題發酵，或大家發現某篇受歡迎的文章很好寫，便會出現大量類似文章，觀點跟原創者大同小異，這能否算「洗稿」也有爭議。

除了文字的改寫，抄襲難度較高的圖片和影片在網路世界也難倖免於著作權被瓢竊。

中新網去年中的報導曾引述一名製作科普影片的新媒體業者說，抄襲者會直接從影片擷取畫面，然後將原創文章中的文字內容轉換成圖片；由於不使用文字，機器就很難識別出抄襲。

根據科技日報，微信團隊負責人認為，依靠現行法律很難解決「洗稿」問題，目前是嘗試從平台規則設計上約束偽原創行為。