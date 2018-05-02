親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

花蓮警匪槍戰 男持槍自轟頭部無生命跡象

燒不完的敬鵬大火：政府工安失效，工廠應付了事

中國監控玩「帽子戲法」 這回鎖定腦波

2018-05-02 17:27世界日報 中國新聞組╱北京2日電

中國當局的「天網」恢恢下似乎又增添了一批新科技神器，藉由監測腦電波，中國有工廠對...
中國當局的「天網」恢恢下似乎又增添了一批新科技神器，藉由監測腦電波，中國有工廠對員工使用情緒監控技術，希望能提高工作效率。 世界日報記者蘇妍鳳／攝影
分享
中國當局的「天網」恢恢下似乎又增添了一批新科技神器，藉由監測腦電波，中國有工廠對...
中國當局的「天網」恢恢下似乎又增添了一批新科技神器，藉由監測腦電波，中國有工廠對員工使用情緒監控技術，希望能提高工作效率。 世界日報記者蘇妍鳳／攝影
分享

從人臉識別、聲紋識別、DNA採集到可穿戴腦電波、情緒監控設備等，中國當局的「天網」恢恢下似乎又增添了一批新科技神器。藉由監測腦電波，中國有工廠對員工使用情緒監控技術，希望能提高工作效率。香港南華早報報導，中國政府資助的大腦監控技術，已受到更廣泛的使用，但也引發侵害隱私的憂慮。

美國之音轉述這則報導時引科幻小說「大典」情節形容稱，中國「為製造第一批造夢儀撥發鉅款，希望以此應付日漸增多的群體性事件」。

南華早報報導說，由中國政府資助、寧波大學研發的一種名叫Neuro Cap的大腦監控技術，目前已在中國的許多工廠和企業使用，甚至擴及在交通、軍事、醫療等領域。

報導表示，中國是唯一一個在工作場所大量使用這項技術的國家。應用大腦監測設備來監測工作場所人們的情緒和其他心理活動，據稱能更有效的調整工作安排、避免危險。這些輕巧的無線傳感器，隱藏在傳統安全頭盔或統一的帽子裡，不斷監控佩戴者的腦電波，並將數據上傳至電腦。

報導以杭州中恆電氣公司為例，這家公司的工人們戴著用於監控他們腦電波的帽子，管理人員根據這些數據感知工人的情緒，從而調整生產進度，提高工作效率。杭州國家電網浙江電力公司稱，自2014年推出以來，已為公司利潤增加約20億元。

同一天，美國網站「商業內幕」的報導提及上海帝儀科技有限公司的一項產品。這家公司為北京到上海的高鐵司機生產一種配備感應器的特製大簷帽，可以根據司機的腦電波判斷其疲勞程度，甚至可以在其打瞌睡時發出警報。

早在兩年前，上海市科學技術委員會主辦的上海科技網就曾報導過這項技術。報導稱，這種採集腦電波信號的柔性芯片安裝在火車司機大簷帽的內測前部。大簷帽內還裝有一個小盒子，內含算法軟件和存儲器，能對採集到的腦電波實時分析處理，將結果透過網路傳輸到鐵路局管理中心。

但也有擔憂認為，雖然這些設備可以使企業更具競爭力，但這些技術也可能被公司甚至國家濫用，以控制思想和侵犯隱私。

上海北京

相關新聞

潛逃27年改當和尚 嫌犯：與佛有緣要普度眾生

2018-05-02 15:33

湖北漢「報復社會」 開車衝撞釀2死3傷

2018-05-02 15:55

五一假期中國境內遊客人次 年增9.3%

2018-05-02 15:32

中國旅遊消費 80、90後女性撐起半邊天

2018-05-02 15:31

中國這些學校院所 以中共領導人命名

2018-05-02 15:18

美NGO提供翻牆資源 對抗中國網路封鎖

2018-05-02 13:46

瑞典研究：中國軍費開支增量全球最多

2018-05-02 13:28

大陸前5名同名同姓最多的是它們 廣東推出服務查詢

2018-05-02 12:54

中國多地吊車司機 五一發起罷工爭加薪

2018-05-02 12:35

影／壯闊空拍！壺口瀑布五一假期首日湧入1.4萬人

2018-05-02 09:58

浙江小警犬亮相萌翻天 大陸網友：摸摸算襲警嗎

2018-05-02 09:26

習武養生 天柱山有座俄羅斯村

2018-05-02 02:57

五一長假出遊 陸客最愛台北101

2018-05-02 02:57

上海窗口 黃浦江遊覽迎升級版

2018-05-02 02:57

鄭州航展 晚霞飛行秀

2018-05-02 02:57

哈佳鐵路測試 拚8月底通車

2018-05-02 02:57

南京街頭 流行舞玩快閃

2018-05-02 02:57

拚觀光 海南新推59國入境免簽

2018-05-02 02:51

只為妳…江西商場「共享男友」陪掃貨

2018-05-02 02:51

廣西開耕節…梯田捉風雞翠鴨

2018-05-02 02:51

香港千萬鑽飾竊案 疑犯竟是兩女童

2018-05-02 01:02

泛民視察西九龍站…邊界不准看 朱凱靜坐抗議

2018-05-01 17:28

「護髮案」反勝為敗 社民連前立法會議員須付訟費

2018-05-01 17:12

UGL案港民主黨窮追不捨 梁振英：煽動憎恨

2018-05-01 16:33

影／窮爸爸將病兒扔下天橋 眼睜睜看他被車輾斃

2018-05-01 16:24

中國搭火車違規吸菸 罰半年不准搭乘！

2018-05-01 16:04

藝人李泳豪 駕車撞傷路人

2018-05-01 13:12

中國客瘋露營 鹹田灣變難民營

2018-05-01 13:10

陸瘋馬拉松...戴防毒面罩跑、搶劫補給站照跑

2018-05-01 12:00

直播農場 無害「綠色」送上餐桌

2018-05-01 02:35

喜馬拉雅高山 環保基金會成立

2018-05-01 02:35

貴州榕江苗寨開犁節

2018-05-01 02:35

上海文化三大品牌 3年打響

2018-05-01 02:35

fun小長假 民眾出遊

2018-05-01 02:35

五一fun小長假 橄欖球春季聯賽

2018-05-01 02:35

全球首座 NBA中心天津開業

2018-05-01 02:35

陸躍亞洲最大留學國

2018-05-01 01:46

北京清華年預算 連兩年破千億

2018-05-01 01:04

雲南狂歡節「摸你黑」 祝福平安健康

2018-05-01 01:04
看更多

熱門文章

大陸獨立軍事評論員：兩個火箭砲連隊滅掉新竹基地

2018-05-02 10:12

美媒：美軍可用AGM158飛彈打擊大陸東風21D

2018-05-02 11:58

以牙還牙教訓男童 老師要17名女生排隊吐他口水

2018-05-02 15:25

中興制裁案 北京政治評論者鄧聿文：國家發展走錯路了

2018-05-02 13:01

北韓陸客車禍引議論 毛新宇疑躺槍

2018-05-01 18:15

浙江小警犬亮相萌翻天 大陸網友：摸摸算襲警嗎

2018-05-02 09:26

香港千萬鑽飾竊案 疑犯竟是兩女童

2018-05-02 01:02

習武養生 天柱山有座俄羅斯村

2018-05-02 02:57

大陸前5名同名同姓最多的是它們 廣東推出服務查詢

2018-05-02 12:54

只花20個月 台積電南京廠16奈米量產

2018-05-02 15:35

陸客小三通 範圍再放寬

2018-05-02 01:22

美中貿易協商 美貿易代表：目標不是改變大陸經濟制度

2018-05-02 10:54

大陸啟動新一輪降稅措施

2018-05-02 01:30

美財長姆努欽：:不擔心大陸拋售美國國債

2018-05-02 14:56

影／壯闊空拍！壺口瀑布五一假期首日湧入1.4萬人

2018-05-02 09:58

海外民運人士發起「全民共振」 籲中國民眾五一上街

2018-05-01 17:54

港媒：毛新宇死亡是謠言 沒去北韓

2018-05-02 13:33

中共外交部：中多建交天經地義 扯不上什麼誘迫和交易

2018-05-02 16:05

拚觀光 海南新推59國入境免簽

2018-05-02 02:51

紐時：大陸對美貿易談判 將採強硬態度

2018-05-02 16:22

台多斷交背後 陸媒：王岐山出面重擊「台獨」

2018-05-02 11:41

王毅訪北韓 日經：釋放牽制美國信號

2018-05-02 10:32

五一長假出遊 陸客最愛台北101

2018-05-02 02:57

潛逃27年改當和尚 嫌犯：與佛有緣要普度眾生

2018-05-02 15:33

中國大陸總理李克強 6日出訪印尼和日本

2018-05-01 22:31

影／五一現工潮 陸18省塔吊司機串連罷工促加薪

2018-05-01 18:24

哈佳鐵路測試 拚8月底通車

2018-05-02 02:57

瑞典研究：中國軍費開支增量全球最多

2018-05-02 13:28

美財長姆努欽率團訪中 劉鶴將與美方代表團交換意見

2018-05-02 14:27

美NGO提供翻牆資源 對抗中國網路封鎖

2018-05-02 13:46

美財長訪陸前 傳中方擬拒削減貿易逆差

2018-05-01 18:40

小三通新措施 我放寬體育活動入境

2018-05-02 00:42

環時社評：美貿易對話團應帶著誠意來北京

2018-05-02 11:40

惠台31措施！鄂魯閩3省 評選台灣人勞模

2018-05-01 18:04

陸降稅／蘋果立即反映 iX降價1％

2018-05-02 01:30

中國這些學校院所 以中共領導人命名

2018-05-02 15:18

上海窗口 黃浦江遊覽迎升級版

2018-05-02 02:57

陸「國家隊」買股 最愛金融

2018-05-02 01:30

小米2日赴港遞交上市申請 定價最高1,200億美元

2018-05-02 15:50

巴布亞紐幾內亞和肯亞加入 亞投行成員增至86個

2018-05-02 14:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top