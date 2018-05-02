中國監控玩「帽子戲法」 這回鎖定腦波

2018-05-02 17:27 世界日報 中國新聞組╱北京2日電



中國當局的「天網」恢恢下似乎又增添了一批新科技神器，藉由監測腦電波，中國有工廠對員工使用情緒監控技術，希望能提高工作效率。 世界日報記者蘇妍鳳／攝影 分享 facebook 中國當局的「天網」恢恢下似乎又增添了一批新科技神器，藉由監測腦電波，中國有工廠對員工使用情緒監控技術，希望能提高工作效率。 世界日報記者蘇妍鳳／攝影 分享 facebook

從人臉識別、聲紋識別、DNA採集到可穿戴腦電波、情緒監控設備等，中國當局的「天網」恢恢下似乎又增添了一批新科技神器。藉由監測腦電波，中國有工廠對員工使用情緒監控技術，希望能提高工作效率。香港南華早報報導，中國政府資助的大腦監控技術，已受到更廣泛的使用，但也引發侵害隱私的憂慮。

美國之音轉述這則報導時引科幻小說「大典」情節形容稱，中國「為製造第一批造夢儀撥發鉅款，希望以此應付日漸增多的群體性事件」。

南華早報報導說，由中國政府資助、寧波大學研發的一種名叫Neuro Cap的大腦監控技術，目前已在中國的許多工廠和企業使用，甚至擴及在交通、軍事、醫療等領域。

報導表示，中國是唯一一個在工作場所大量使用這項技術的國家。應用大腦監測設備來監測工作場所人們的情緒和其他心理活動，據稱能更有效的調整工作安排、避免危險。這些輕巧的無線傳感器，隱藏在傳統安全頭盔或統一的帽子裡，不斷監控佩戴者的腦電波，並將數據上傳至電腦。

報導以杭州中恆電氣公司為例，這家公司的工人們戴著用於監控他們腦電波的帽子，管理人員根據這些數據感知工人的情緒，從而調整生產進度，提高工作效率。杭州國家電網浙江電力公司稱，自2014年推出以來，已為公司利潤增加約20億元。

同一天，美國網站「商業內幕」的報導提及上海帝儀科技有限公司的一項產品。這家公司為北京到上海的高鐵司機生產一種配備感應器的特製大簷帽，可以根據司機的腦電波判斷其疲勞程度，甚至可以在其打瞌睡時發出警報。

早在兩年前，上海市科學技術委員會主辦的上海科技網就曾報導過這項技術。報導稱，這種採集腦電波信號的柔性芯片安裝在火車司機大簷帽的內測前部。大簷帽內還裝有一個小盒子，內含算法軟件和存儲器，能對採集到的腦電波實時分析處理，將結果透過網路傳輸到鐵路局管理中心。

但也有擔憂認為，雖然這些設備可以使企業更具競爭力，但這些技術也可能被公司甚至國家濫用，以控制思想和侵犯隱私。