中國多地吊車司機 五一發起罷工爭加薪

2018-05-02 12:35 中央社 台北2日電



中國多個地方的吊車司機在5月1日勞動節前陸續開始罷工，要求加薪。外媒報導，一名罷工司機表示，吊車是特種高危行業，薪水卻多年來處於較低水準，長期積累的不滿如今徹底爆發。

自由亞洲電台（RFA）中文網報導，包括廣東、福建、江蘇、浙江、四川、江西、湖南等中國多個省份的部分吊車司機，五一前夕開始陸續展開罷工維權。

吊車司機是負責建築工地上常用的一種起重設備的人員，主要工作是吊施工用的鋼筋、鷹架等施工材料的設備，是建築施工一種不可少的設備運行人員。

一名湖南永州的吊車司機表示，吊車司機是冒著生命危險在高空高危行業。入行數年，工資一直沒有調升，這一現象在全中國都很普遍。作為高危險特種行業，這樣的工資不合理。

他說，6年前進入這個行業領人民幣5500元至6000元（約新台幣2.6萬元至2.8萬元），「現在還是這個水平，你說能讓大家滿意嗎？」所以多年積累下來的不滿和抱怨都積在一起，今年五一爆發出來。全中國各地有好多吊車司機在罷工。

這名司機說，行動會一直堅持下去，直至訴求獲得滿足。據他所知，部分地區的吊車司機已經維權成功。

另一湖南的吊車司機表示，目前的收入連普通工種的工人都不如。挖掘機、鏟車、推土機的工資都比吊車高，以挖掘機為例，月薪7000元至8000元，而且工作量比較少，「加班也是幾十塊錢一個小時這樣計算的」。

報導指出，近年來，中國工人為了自身權益經常進行維權活動，且有愈演愈烈的趨勢。

根據總部設在香港的「中國勞工通訊」的數據，有報導的罷工次數從2011年不到200起，激增到2017年的1256起，而這可能只是所有實際發生罷工中的一小部分。