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只為妳…江西商場「共享男友」陪掃貨

2018-05-02 02:51聯合報 中新社

江西九江市一大型商場為吸引顧客，五一推出「共享男友」活動，顧客只要掃二維碼，即可選擇一個「共享男友」陪逛20分鐘。

中新社
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