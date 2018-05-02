拚觀光 海南新推59國入境免簽

2018-05-02 02:51 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



海南省於2018年5月1日起實施59國人員入境旅遊免簽政策，免簽入境停留時間為30天，保留旅行社接待方式，將團隊免簽放寬至個人免簽。中新社報導，1日凌晨韓國濟州航空7C8601航班降落在三亞鳳凰機場，141位旅客享受免簽進入三亞，他們是海南免簽新政的第一批入境旅客，南韓旅客居多。 5月1日凌晨，141位旅客享受免簽政策進入三亞。他們是海南實施59國人員入境旅遊免簽政策後，首批入境的免簽遊客。 中新社 分享 facebook

「這次來海南進行3天左右的短暫度假，但知道59國免簽政策後可以入境30天，將來一定會找時間來深度體驗遊。」一名來自首爾的南韓遊客在導遊的翻譯下受訪時說，「新的免簽政策非常吸引人。」

「我們旅行社這次有62位韓國客人成為免簽新政的第一批幸運兒。」海南某國際旅行社總經理金松仁表示，由於新政推出的時間不久，還需要一定時間的市場消化，但南韓方面對接的旅行社已開始宣介新政。「我們將結合韓國遊客的消費習慣，與海南保亭、陵水等地區探討合作，充分利用好利好政策開發出適合韓國市場的休養度假深度遊產品。」

海南三亞為了做好59國入境海南旅遊免簽政策，設立59國入境海南旅遊免簽邊檢專用通道，並與相關部門實行聯動服務和管理，以減少現場通關等待時間，讓更多的境外遊客從進入三亞的第一時間開始就感受到貼心服務。

三亞市旅遊發展委員會表示，三亞將陸續推出一系列舉措落實59國免簽政策，提升旅遊接待設施水準，配置國際性新型旅遊服務人才，整合三亞和周邊「大三亞」旅遊經濟圈的資源，政企聯動組建國際行銷隊伍，開展全球旅遊行銷，加強旅遊市場監管，提升遊客的滿意度，提高三亞國際化水準。

據三亞市海防與口岸局負責人表示，5月1日當天，還有來自哈薩克阿斯坦納、新加坡、俄羅斯新西伯利亞的免簽旅遊團，陸續從三亞鳳凰國際機場入境。