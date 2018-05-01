陸五一假期結束 境內遊客年增9.3%

2018-05-01 22:34 中央社 台北1日電



中國文化和旅遊部今天表示，經中國旅遊研究院綜合測算，大陸五一假日全國共接待境內遊客1.47億人次，年增9.3%，實現境內旅遊收入人民幣871.6億元（新台幣約4140億元），年增10.2%。

一連三天的五一假期在今天畫下句點，隨著中國人民所得提高，境內旅遊熱度走俏。中國文化和旅遊部指出，五一假日全國共接待境內遊客1.47億人次，年增9.3%，境內旅遊收入人民幣871.6億元，年增10.2%。

在新疆地區，新疆生產建設兵團舉辦鬱金香花節、桃花節、風車節等假日活動，帶動旅遊市場成長，五一期間共接待遊客68.6萬人次，年增17%，實現旅遊收入3.16億元，年增17.9%。

在四川，親子遊、研學旅遊、博物館遊火爆，4月30日當天，大熊貓繁育研究基地接待遊客4.4萬人次，年增33%；武侯祠博物館接待遊客2.2萬人次，年增65%；杜甫草堂博物館接待遊客1.5萬人次，年增45%。

此外，為了打造優良的旅遊環境，北京全市各部門、各區在五一期間，針對旅遊市場秩序累計出動執法人員2萬5850人次，執法車輛1212台次，檢查旅遊企業278家次，檢查旅遊車輛162車次，檢查旅遊團隊191個，檢查導遊202人次，查處各類旅遊違法違規行為73起，查扣非法一日遊小廣告1300餘份。