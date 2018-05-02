上海窗口 黃浦江遊覽迎升級版

2018-05-02 02:57 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



上海秦皇島路遊船碼頭和浦江遊覽1號船改建後1日正式啟用。隨著黃浦江45公里岸線空間的全線貫通，浦江遊覽項目將迎來全新的升級版。 上海秦皇島路遊船碼頭和浦江遊覽1號船，正式改建啟用。 中新社 分享 facebook

中新社報導，從楊浦大橋至徐浦大橋，45公里的黃浦江岸線途經楊浦、虹口、黃浦、徐匯和浦東5個區。沿岸各區濱江風貌各具特色，歷史的、現代的、古樸的、摩登的，應有盡有，是中外遊客瞭解上海的重要窗口，堪稱上海的王牌旅遊項目。

當天改建後啟用的秦皇島路遊船碼頭前身為上港三區黃浦舊碼頭，2009年改建成為世博園區秦皇島路水門碼頭，從這裡搭乘「水上巴士」可直接入世博園浦東M2碼頭。

經過多年使用，秦皇島路遊船碼頭陸續出現了候船廳屋頂漏水、設施設備老化等問題。因此，進行「煥新顔」改建，新建廊橋和碼頭改建工程自2018年2月24日開工，4月底完工。

為了配合黃浦江兩岸貫通後的景觀提升，黃浦江岸的十六舖一期碼頭、其昌棧碼頭、世博VIP碼頭、白蓮涇碼頭等均進行更新改造。下半年，新建的十六舖二期碼頭也將竣工投入使用。

改建後同一天啟用的還有「浦江遊覽1號」輪。該船於2007年9月正式投入運營，最大載客數1000人，全船的裝飾都採用中國風設計理念，古樸不失宏偉、古典又不失精緻，為黃浦江遊覽增添一道靚麗的景觀，是目前黃浦江遊覽行業體量最大、最具中華傳統文化特色的遊覽船。

該船外觀設計上採目前世界先進光纖技術，在兩岸風景烘托下可自由變換東方龍船的各種風格，內飾設計上採用江南及現代時尚融合的建築風格，將遊覽船打造成黃浦江上行走的藝術品。當天，現場還首次發布統一的「黃浦江遊覽」行業標識，並推出黃浦江遊覽宣傳片。