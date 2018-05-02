哈佳鐵路測試 拚8月底通車

2018-05-02 02:57 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



1日6時45分，隨著57072次檢測列車從佳木斯發車，中國大陸高寒地區最長快速鐵路-新建哈爾濱至佳木斯鐵路正式開始聯調聯試，預計7月末進入試運行階段，8月末正式開通運營。

新華社報導，新建哈佳鐵路位於黑龍江省中東部，是大陸國家中長期鐵路網規劃的重點建設項目，於2014年7月開工建設，設計速度每小時200公里，為客貨共線鐵路。

這一鐵路全長343公里，是中國大陸高寒地區最長快速鐵路，途經兩市三縣，設哈爾濱、太平橋、賓西北等19座車站。

新建哈佳鐵路開通後，哈爾濱市賓縣、方正、依蘭等地將結束不通火車的歷史，哈爾濱至佳木斯火車運行時間將從現在約6小時縮短至1小時50分。

新建哈佳鐵路全線地處高寒地帶，冬季在攝氏零下35度的天氣下運行，建設單位克服冬季冰凍期長、有效施工時間短、地質條件複雜等難題，創新作業方法，保證高寒天氣下線路品質安全，為高寒地區鐵路建設積累了經驗。

中國鐵路哈爾濱局集團有限公司方面表示，聯調聯試期間採用客貨檢測列車、測試動車組、綜合檢測列車和相關檢測設備，在規定測試速度下對全線各系統進行綜合調試，評價和驗證供變電、接觸網、通信、自然災害等系統功能，對路基、橋梁等結構工程的適用性進行綜合檢驗，保證設備功能達到設計要求，為全線順利開通運營提供科學依據。