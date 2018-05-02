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習武養生 天柱山有座俄羅斯村

2018-05-02 02:57聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

安徽省安慶市潛山縣天柱山腳下有一所武術院，每年吸引眾多境外遊客，尤其是來養生度假的俄羅斯遊客最多，因而這裡便有「俄羅斯村」的美譽。武術院創始人劉少斌表示，20多年來，他始終致力於中國傳統文化及中醫養生理念帶到俄羅斯去做交流。近10年來，該院每年接待慕名而來的俄羅斯遊客達3000餘人次。

中新社報導，武術院內設施不豪華卻齊備，吃、穿、住、行非常方便，有供遊客習武養生的器具，也有娛樂運動場所，如乒乓球室等。每至習武養生時，俄羅斯遊客都會著中國傳統服飾。

近年來，隨著天柱山景區發展步伐的加快，劉少斌及天柱山武術院利用天柱山獨特的生態環境，積極推廣天柱山養生保健旅遊項目，受到境外遊客尤其是俄羅斯遊客的歡迎，已接待來自俄羅斯、烏克蘭、塔吉克斯坦等國遊客萬餘人次。

今年4月下旬舉行的首屆「中俄．天柱山文化旅遊交流活動啟動儀式」上，俄羅斯遠東發展部部長亞歷山大．加盧什卡為劉少斌頒發俄羅斯遠東地區發展貢獻勛章。

據潛山縣旅遊部門統計，2017年，天柱山共接待入境遊客92672人次，其中俄羅斯遊客15009人次。目前，來天柱山養生度假的遊客延伸至全球近40個國家和地區。

俄羅斯遊客謝爾蓋已是第五次來到天柱山，每次落腳都在「俄羅斯村」。他說，每年都會來一次，每次待兩周，「我喜歡這裡的一切，尤其對中國傳統文化最感興趣。」

2006年以來，天柱山方面多次赴俄羅斯推介養生旅遊，開辦天柱養生功武術培訓班和舉辦天柱山武術賽，把養生、武術和旅遊相結合，拓展境外市場；為常來旅遊的俄羅斯遊客辦理年卡。此外，還增設多語種旅遊指示牌、解說牌，招考多語種導遊。

潛山縣委書記張勁松表示，「俄羅斯村」是天柱山獨特魅力的結晶，是中俄兩國人民友誼的結晶，更是天柱山走向世界的橋梁，已作為安徽省旅遊亮點向全球推介。

俄羅斯傳統文化烏克蘭

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