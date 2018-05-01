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卡通粉紅豬小妹 傳遭中國影音平台封殺

2018-05-01 20:45中央社 台北1日電

卡通角色粉紅豬小妹的影片與話題，近日在中國影音平台「抖音」上遭刪除，背後疑有政治考量。分析認為，粉紅豬小妹在中國指涉了江湖味很重的群體，再加上不斷被惡搞，才會遭到封殺。

英國廣播公司（BBC）中文網今天報導，一份盛傳在網路上的「抖音社區規則」顯示，「小豬佩奇」（粉紅豬小妹）與暴力、低俗、不雅等行為並列，被列入了「抖音」的違禁元素名單。

粉紅豬小妹（Peppa Pig）在中國被稱為小豬佩奇，這部動畫在2004年首映於英國，展現了一隻名叫佩奇的小豬和她家人、朋友間發生的日常故事。2015年，這隻粉紅色的小豬來到中國，成為了家喻戶曉的人物。

不過，粉紅豬小妹在中國受到喜愛，和動畫沒有太大的關係，而是許多小學生在穿著打扮上，喜歡向江湖味很重的「社會人」取經，並不忘把粉紅豬小妹加在身上，引來外界嘲笑後，進而成了指涉「社會人」的符號。

所謂「社會人」指的是穿得很魔幻、看起來很兇，其實也並無違法犯罪的一個群體。新華網曾指出，「大金鏈子小手錶，一天三頓小燒烤」，這句話是對社會人的形象與生活的刻畫。

另據BBC中文網報導，很多行銷號用成年人的流行語，為粉紅豬小妹簡單的劇情增添意義。一名微博用戶表示：「比如他們說小豬佩奇是『豬精女孩』、『有錢人』，還有她和小羊之間的感情是塑料姐妹花。」

「豬精女孩」和「塑料姐妹花」都是中國社交媒體上流行的詞語，常用於自嘲。前者指多事、愛作怪的人，而後者用於指一些貌合神離、勾心鬥角的女生關係。

輿論普遍認為，「抖音」對於一個卡通人物下封殺令，是企業在中國政府嚴格的輿論導向監管下的「自救行為」。

這樣的揣測其來有自，陸媒環球時報先前評論指出，「在小豬佩奇被賦予這種顛覆性的色彩後，遭到大肆傳播。一些專家表示，該卡通形象的走紅展現了社會的獵奇心理，這可能有損積極的社會風氣」。

抖音卡通動畫

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