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生育率低抑制中國經濟崛起 取消生育限制氛圍醞釀中

2018-04-30 23:51經濟日報 記者任中原╱即時報導

中國由於新生兒出生的速度趕不上人口老化的腳步，勞動力將持續萎縮，對經濟發展造成嚴重且長期的威脅。兩年前雖開放「二胎」，短期間尚未見到成效；政府面對人大代表、專家學者及一般家庭如排山倒海的壓力，正在醞釀完全解除生育限制，但可能還急不得也。

人口老化雖是世界各國經濟發展下的普遍結果，並非中國所獨有，但由於中國長期實施「一胎化」政策，官員不願對長期實施的計劃生育政策做急劇的改變因而使問題益發尖銳。中國已經是全世界生育率最低的國家之一，但仍實施生育限制，並對超額生育者予以高額罰款，官員也持續向婦女施壓。

反對計劃生育者希望2018年政府能完全取消限制，北京當局在今年3月人大會議上也暗示將做出重大改變，宣布將成立新的衛生部以取代國家衛生和計劃生育委員會，但並未保證將取消限制，使許多想要生第三個小孩的父母無可適從。

面對各界的詢問，國務院官員也猛打太極拳，表示「我們將繼續與計生委溝通及連繫」。計生委也謹小慎微，表示「中國政府一直以穩重、審慎且實際的態度來調整及改善家庭計劃政策」。官員雖理解到解除生育限制的必要，但基於「穩定壓倒一切」，生怕政策變化過劇。

中國政府在人口政策上執迷不悟，完全忽視勞動力正迅速萎縮的勢頭。據官方估計，目前2.8名勞動人口支持1位退休者，到2050年時每1.3名勞工就要支持1位退休者，社會負擔之重不言可喻。

中國生育率於1990年代初期降到人口替代率之下，之後持續下降。人民大學人口學教授顧寶昌指出，「政府應該在2010年之前就取消生育限制」；現在已經積重難返，不論政府怎麼做都已經太遲，都難以大幅扭轉頹勢。

2016年取消「一胎化」政策，新生兒增加130萬，達到1,786萬人，增加數不到政府預估的一半；2017年新生兒更減少到1,723萬人，比官方預估的2,000萬人遠遜。

哈佛大學中國專家懷提指出，單單是經濟發展這項因素，就會使生育率降低；全球皆是如此，中國也不例外。因此就算取消生育限制，出生率也難大幅提高。

再者，由於中國整整一代人都是獨生子女，因此「一家一孩」的觀念已經根深蒂固；目前產假與育嬰假雖已普遍實施，但一些婦女卻生怕請兩次產假會影響工作升遷，因而不願再生。據中華婦聯會對已有一名子女的婦女進行的調示，53%都表示不願多生。大城市居民更不願多生，因為養育成本太高。例如上海就因為生育率偏低，60歲以上者已經占居民總數的三分之一。

人口老化會使勞動力萎縮，推升工資水準，而且使退休年金及高齡者照顧支出提高。穆迪投資人服務公司於2017年5月調降中國的債信評等，主因之一就是人口快速老化。為了照料高齡者，家庭儲蓄及國庫都將受侵蝕，抑制政府的還債能力。穆迪預料未來五年中國平均年經濟成長率將降到5%，低於去年的6.9%。

其他人口快速老化的國家，普遍以提高退休年齡及引進移民來緩和勞動力萎縮。例如新加坡出生率僅1.16，但靠開放移民，人口不減反增；日本鼓勵身體健康的退休者重返職場，並以提升科技來彌補高齡勞工的效率缺憾。

但中國平均退休年齡仍為55歲，是全世界最低者之一。政府雖有意提高退休年齡，但遭到各界強力反對，因而一拖再拖。官方去年曾表示將提出計畫，但今年3月人大會議卻將議案擱置，只表示新成立的衛生部「將積極因應人口老化」，包括研擬高齡者醫療及照顧改革等措施。

習近平相當了解人口老化的困境。他2015年時曾表示，中國需要生更多小孩；去年10月他在中共「19大」會議提出報告時，也未再提到「家庭計劃」。今年3月人大會議讓計生委靠邊站，更強烈暗示他對人口老化的憂慮。但要取消生育限制，可能必需通過修憲。

中國由於新生兒出生的速度趕不上人口老化的腳步，勞動力將持續萎縮，對經濟發展造成嚴...
中國由於新生兒出生的速度趕不上人口老化的腳步，勞動力將持續萎縮，對經濟發展造成嚴重且長期的威脅。 圖／新華社
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中國新生兒出生的速度趕不上人口老化的腳步，勞動力將持續萎縮，對經濟發展造成嚴重且...
中國新生兒出生的速度趕不上人口老化的腳步，勞動力將持續萎縮，對經濟發展造成嚴重且長期的威脅。 圖／歐新社
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