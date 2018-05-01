五一fun小長假 橄欖球春季聯賽

2018-05-01 02:35 聯合報 新華社



五一小長假健身動起來。4月30日，在天行達陣青少年橄欖球學院2018春季聯賽U10組的比賽中，音速隊主場以44比38戰勝夜魔隊。