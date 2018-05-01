上海文化三大品牌 3年打響

2018-05-01 02:35 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



「全力打響『上海文化』品牌加快建成國際文化大都市三年行動計畫（2018-2020）年」近日在上海發布，明確提出將對標國際最高標準、最好水平，加快打造一批海派特色突出、城市特質彰顯、內涵價值豐富、感知識別度高的國內國際知名文化品牌，打響紅色文化、海派文化、江南文化三大品牌。

中新社報導，上海正加快建成具有識別度的國際文化大都市。近代開埠後的上海在電影、戲劇等領域開風氣之先，上海大世界與紐約百老匯、巴黎紅磨坊幾乎同時期建造，彼時的上海被稱為「遠東第一大都會」；今天的上海依然聚集著各式劇場、書房、影院等等，吸引中外名家名劇名作紛至沓來。

上海社會科學院文學研究所所長榮躍明受訪表示，打響「四大品牌」（上海服務、上海製造、上海購物、上海文化）是上海發展到一個新階段的標誌。「四大品牌」之中，「上海文化」具有引領作用，能夠賦予其他品牌更多的價值和動能。

作為中國共產黨的誕生地，上海有著深厚的紅色文化底蘊。作為中西文化交匯的窗口，上海孕育富地域特色的海派文化，承載百年歷史的外灘萬國建築博覽群等「海派城市地標」，一批海派文化品牌正待打造。

榮躍明說，「技術因素正在給文化建設發展創造一個全新空間，形成很多新業態，也吸引大量年輕人。在這方面，上海也有很好的基礎，如果能更好地與優秀文化資源對接，我覺得（上海文化）還能有很大的空間。」

上海市委宣傳部文化改革發展辦公室副主任曾原表示，「上海文化」既可具體到設施、產業、活動等，同時又像水一樣滲透進上海服務、上海製造、上海購物，「四個品牌」是個整體，不能孤立地去看「上海文化」。

根據三年行動計畫，上海的目標是在大陸率先建成現代公共文化服務體系，文化事業更繁榮；文創產業增加值占全市生產總值比重達13%以上，成為文創產業重鎮；培育集聚500名具有國際國內影響力的高層次文化人才，成為一流文化人才的匯聚之地、培養之地、事業發展之地、價值實現之地。