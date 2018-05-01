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三十素還真 420粉絲各持一偶演出破世界紀錄

2018-05-01 02:21中央社 台北30日電

霹靂布袋戲「三十還真」系列慶典活動，今天傍晚在浙江烏鎮大劇院舉行，活動現場的420位粉絲一人持一偶集體操偶表演，成功打破世界紀錄，寫下世界最大規模木偶戲新歷史。

霹靂布袋戲主辦方表示，慶典活動在台灣歷史由來已久，這次特地以「三十還真」系列為主題，且選在浙江烏鎮同步舉行，目的是為回饋長久以來，支持和喜愛素還真的大陸戲迷粉絲。

主辦方指出，上屆402人挑戰紀錄的保持者為英國人，霹靂挑戰的是420人一人持一偶集體進行操偶表演，此次霹靂布袋戲與眾戲迷共同創造打破世界紀錄的壯舉，也是戲迷粉絲向素還真登場30周年的一項致意。

對於此次選擇烏鎮大戲院作為「三十還真‧蓮華誕」慶生晚會場地，主辦方指出，大劇院的外觀宛如一朵盛開的白蓮，而素還真正是「清香白蓮」的化身，足見霹靂對本次慶生與粉絲對素還真的用心。

在慶生晚會活動上，包括素還真文武形象歷代操偶秀、素還真影像展示、慶生小劇場、霹靂金曲演唱、粉絲互動、戲迷祝福展示等節目，而無法親身到現場的霹靂董事長黃強華和副董事長黃文擇，則透過VCR方式為到場戲迷送上祝福。

此外，「點滴還真‧紀念特展」則是透過展示素還真的歷代形象化身、兵器、登場年史等資訊，向粉絲們展示素還真從登場至今的眾多珍貴資料，現場除吸引戲迷駐足觀看，許多大陸戲迷也把心愛的木偶角色等周邊商品搶購一空。

主辦方稱，霹靂作為台灣文創IP（智慧財產權）第一品牌，早年已在大陸積累一定量級的戲迷粉絲，隨著近年來霹靂在大陸的不斷推廣和努力，如今已漸漸進入更多年輕一代傳統文化愛好者和動漫迷的視野。

布袋戲劇場文創

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