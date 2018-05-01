親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

聯合報民調／新北支持度…侯友宜45% 蘇貞昌26%

貴州榕江苗寨開犁節

2018-05-01 02:35聯合報 新華社

貴州省黔東南苗族侗族自治州榕江縣古州鎮三盤村4月30日舉行開犁節，村民們參加犁田、耙田、稻田捉魚等傳統農事活動。

新華社
新華社
分享

相關新聞

北京清華年預算 連兩年破千億

2018-05-01 01:04

陸躍亞洲最大留學國

2018-05-01 01:46

直播農場 無害「綠色」送上餐桌

2018-05-01 02:35

喜馬拉雅高山 環保基金會成立

2018-05-01 02:35

上海文化三大品牌 3年打響

2018-05-01 02:35

五一fun小長假 橄欖球春季聯賽

2018-05-01 02:35

fun小長假 民眾出遊

2018-05-01 02:35

全球首座 NBA中心天津開業

2018-05-01 02:35

雲南狂歡節「摸你黑」 祝福平安健康

2018-05-01 01:04

生育率低抑制中國經濟崛起 取消生育限制氛圍醞釀中

2018-04-30 23:51

可窺中南海 北京第一高樓「中國尊」遭整改？

2018-04-30 15:55

五一小長假第一天 福廈線鐵路故障掃遊興

2018-04-30 15:45

「田野裡有叫獸」…大陸中山大學教授 被爆性騷女學生

2018-04-30 15:36

已刪聊天成調查證據？微信：從手機還原的

2018-04-30 13:15

重慶5月起 出入境辦證只跑一次

2018-04-30 02:42

上海首次舉行 郵輪歡迎儀式

2018-04-30 02:42

五一連假第1天 樂享假期

2018-04-30 02:42

苗族文化藝術節 歌舞不斷、歡樂不斷

2018-04-30 02:42

三毛散文獎 開始徵集作品

2018-04-30 02:42

澳洲女 成第150萬名郵輪旅客

2018-04-30 02:42

世界舞蹈日 一起舞起來

2018-04-30 02:42

兩岸微流行／刷手機 社區共享跑步機

2018-04-30 00:22

第9屆兩岸兒少畫藝 台北展至五月十三日

2018-04-30 00:22

東方科幻谷開幕

2018-04-30 00:22

實驗成功 大陸高鐵將邁入自駕時代？

2018-04-30 00:22

超先進 上海40所高中率先開AI課程

2018-04-29 19:48

西安5500萬建除霾塔 空汙排名仍不佳引議論

2018-04-29 19:01

搶手機事件 港民主黨主席胡志偉：許智峯錯不至於要DQ

2018-04-29 18:36

不涉特定關係 香港罵人「死摩羅差」未必觸法

2018-04-29 18:16

「香港怎變這樣？」籲讓座老人 無線主播遭辱罵

2018-04-29 17:58

男子嫌熱擅自打開機艙門 然後他就被拘15天了

2018-04-29 16:34

中國十大國際超模 劉雯奪魁年賺650萬美元登榜

2018-04-29 16:08

為何已刪微信聊天紀錄成調查證據 微信回應了

2018-04-29 15:51

最難發現星體毫秒脈衝星 「天眼」首次捕捉

2018-04-29 13:47

「生了女兒怎麼辦」淘寶歧視廣告遭轟 官媒也動怒

2018-04-29 11:42

7歲童公車踢人反被男子暴打 父怒：想撕了他！

2018-04-29 10:28

陸聯合徵才 我師生搶灘北京

2018-04-29 00:05

惠台搭橋 流浪博士盼闖上海

2018-04-28 23:58

教授性侵疑雲 要求真相的北大女生返校被「盯上」

2018-04-28 20:03
看更多

熱門文章

為何中國搞不好半導體？彭博專欄作家解釋

2018-04-30 13:05

楊偉民：大陸不必怕貿易爭端 外需已占不到10%了

2018-04-30 15:54

騰訊貴安七星數據中心首曝光 將儲存最核心大數據

2018-04-30 16:51

大陸官方媒體：民進黨莫給兩岸學術交流添亂

2018-04-30 09:48

可窺中南海 北京第一高樓「中國尊」遭整改？

2018-04-30 15:55

已刪聊天成調查證據？微信：從手機還原的

2018-04-30 13:15

中國大陸悍拒美國兩大苛刻的貿易要求 自認能抵抗

2018-04-30 20:44

中國國產航母掛信號旗：我正在試航

2018-04-30 15:30

華為傳自行研發手機系統 取代安卓

2018-04-30 13:38

李鵬之女李小琳新身分 連結「一帶一路」

2018-04-30 15:32

生育率低抑制中國經濟崛起 取消生育限制氛圍醞釀中

2018-04-30 23:51

大陸國務委員王毅 將於5月2日至3日訪問北韓

2018-04-30 09:39

自駕系統完成實驗室測試 陸高鐵邁向「自駕」時代

2018-04-30 15:47

被整改學乖了？ 陸兩大網企猛談主旋律、正能量

2018-04-30 15:52

我正在試航 陸首艘國產航艦掛試航信號旗

2018-04-30 11:42

「田野裡有叫獸」…大陸中山大學教授 被爆性騷女學生

2018-04-30 15:36

小米最快本週申請港股IPO 6月底至7月初掛牌

2018-04-30 12:42

五一小長假第一天 福廈線鐵路故障掃遊興

2018-04-30 15:45

4月大陸官方製造業PMI為51.4 下降0.1

2018-04-30 10:38

大陸山西發生山崩 3人死亡、9人被活埋

2018-04-30 14:15

共軍長航施壓 嚴德發：台海成熱點

2018-05-01 01:04

北京清華年預算 連兩年破千億

2018-05-01 01:04

陸PMI數字說話 經濟三穩

2018-05-01 01:47

騰訊數據中心 藏在貴州山洞

2018-05-01 02:12

港匯走低 內地客「五一」湧港人文遊、訂製遊

2018-04-30 15:43

降台海衝突 美媒：美不賣F-35B 也可售最新F-16

2018-05-01 01:04

陸躍亞洲最大留學國

2018-05-01 01:46

西電東送...政策力挺

2018-05-01 02:12

個資恐洩露 南方航空停止航旅縱橫App值機服務

2018-04-30 16:29

控噪音吵死人 家屬索賠百萬被駁回

2018-04-30 18:35

港特首說每天看報九份支持新聞自由

2018-04-30 22:26

對岸表揚台灣人勞動模範

2018-05-01 01:49

中國科學發展有錢有人 獨缺創新文化土壤

2018-05-01 02:22

科技股領漲 港股收盤勁揚

2018-04-30 18:01

人民日報談中美大戰 大陸拚出口 「不打算靠貶值」

2018-04-30 23:46

中國製造業4月PMI為51.4% 位景氣區間

2018-04-30 17:10

亞馬遜模式 在陸難複製

2018-05-01 02:12

雲南狂歡節「摸你黑」 祝福平安健康

2018-05-01 01:04

港IPO新制加持 行情爆發

2018-05-01 02:09

陸股解碼／金融、安控 長線有撐

2018-05-01 02:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top