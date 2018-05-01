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聯合報民調／新北支持度…侯友宜45% 蘇貞昌26%

直播農場 無害「綠色」送上餐桌

2018-05-01 02:35聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

陝西農村發展「直播農場」，透過土地認養等方式吸引民眾參與，既帶動更多農民實行綠色農業的生產方式，發揮生態優勢，也讓城市民眾透過鏡頭了解蔬菜生長及吃上「放心菜」。

新華社報導，早晨七點半，45歲的農民楊科祥就到農地裡除草、施肥，但他精心照料的，卻不是自己的田地，而是七里生態直播農場。位於陜西省安康市寧陜縣筒車灣鎮七里村，近三畝的土地，被分割成26塊，每塊田地上插著一個認領牌。楊科祥耕種的是「常州金壇愛心人士徐程萍的小菜園」，他是菜園管家。

筒車灣鎮鎮長鄭倫強表示，去年夏天，七里村流轉了10畝土地探索實施「我在寧陜有塊地」直播農場項目，吸引其他地方的民眾以一年1000元（人民幣，下同）的價格認領一分地，村裡的貧困戶負責種植，蔬菜成熟後用快遞寄給客人。目前，已有26位來自北京、江蘇、陜西等地的民眾認領土地。

鄭倫強表示，直播農場最大的特色就是綠色無公害。筒車灣鎮位於秦嶺南坡腹地，森林覆蓋率達94%。2010年起，當地建景區，辦起陜南地方特色的農家樂。去年，筒車灣鎮接待遊客36.8萬人次，旅遊綜合收入達到3.4億元。

近年來，七里村以發展鄉村旅遊為契機，通過農村夜校、農技培訓等多種途徑，倡導村民減少農藥化肥用量。去年，七里村獲評安康市農產品安全示範村，綠色生態等理念獲得當地民眾的認同。七里村黨支部書記唐萬春說：「不僅讓遊客看到綠水青山，他們在這裡吃到的食物也應該是綠色無公害的。」

「農場裡的菜不打農藥、不上化肥，產量不是很高，但是客人吃著放心。」楊科祥說。今年6月，四季豆成熟後就會被寄給小菜園的主人，並附帶純正蜂蜜、五味子、獼猴桃等土特產。楊科祥也能獲得每分地700多元的務工收入。

目前，七里村正在與廣電部門和電商平台協商，在農場安裝攝影鏡頭，讓菜園主人可直接在「我在寧陜有塊地」的微信公眾號上實時看到農作物的長勢和耕種情況，隨時在網上購買寧陜的農特產品。

農民電商微信

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