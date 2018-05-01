喜馬拉雅高山 環保基金會成立

2018-05-01 02:35 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



中國大陸首個高山環境保護基金會—西藏喜馬拉雅高山環境保護基金會，4 月30日在珠穆朗瑪峰北坡大本營舉行成立儀式。圖為基金會成立當日在珠峰北坡大本營開展的生活垃圾清掃活動。 中新社 分享 facebook 中國大陸首個高山環境保護基金會—西藏喜馬拉雅高山環境保護基金會，昨天在珠穆朗瑪峰北坡大本營舉行成立儀式。該基金會將積極探索「環保+救援」模式，推進高山環保常態化。

中新社報導，西藏喜馬拉雅高山環境保護基金會由西藏登山運動管理中心（西藏登山協會）和西藏聖山登山探險服務公司共同發起成立，集政府與社會力量攜手維護高原雪山生態環境。

「西藏位於青藏高原核心地帶，既是重要的世界登山旅遊目的地，更是重要的國家生態安全屏障。」西藏自治區體育局局長尼瑪次仁在基金會成立儀式上表示，基金會的成立，將有利於凝聚更多社會力量，募集更多高山環保發展資金，推動西藏高山環保事業更好發展。

西藏擁有眾多的山峰資源，包括珠峰在內的海拔8000公尺以上的高峰有5座，具開展登山活動得天獨厚的條件。目前，2018年西藏春季登山季已開啟。西藏登山協會和西藏聖山登山探險服務公司正藉助該基金會力量，和珠峰故鄉所在地日喀則市定日縣政府雇傭當地農牧民，開展「2018年春季珠穆朗瑪峰、卓奧友峰、希夏邦馬峰登山垃圾清潔大行動」。

尼瑪次仁表示，為進一步發揮該基金會和西藏高山救援基金會優勢，將建立高山環保和高山救援長效機制，積極探索「環保+救援」模式，推進高山環保常態化，引導山峰所在地農牧民通過參與高山環保和高山救援。

西藏喜馬拉雅高山環境保護基金會首任理事長魯達也表示，基金會將全力支持西藏喜馬拉雅山峰所在地環保事業，引導當地農牧民參與環保，帶動脫貧致富，並表彰在喜馬拉雅山峰所在地環境保護事業中作出貢獻的團體和個人，推進西藏高山環境保護，建設美麗西藏。