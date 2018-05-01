親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

聯合報民調／新北支持度…侯友宜45% 蘇貞昌26%

喜馬拉雅高山 環保基金會成立

2018-05-01 02:35聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

中國大陸首個高山環境保護基金會—西藏喜馬拉雅高山環境保護基金會，4 月30日在珠...
中國大陸首個高山環境保護基金會—西藏喜馬拉雅高山環境保護基金會，4 月30日在珠穆朗瑪峰北坡大本營舉行成立儀式。圖為基金會成立當日在珠峰北坡大本營開展的生活垃圾清掃活動。 中新社
分享
中國大陸首個高山環境保護基金會—西藏喜馬拉雅高山環境保護基金會，昨天在珠穆朗瑪峰北坡大本營舉行成立儀式。該基金會將積極探索「環保+救援」模式，推進高山環保常態化。

中新社報導，西藏喜馬拉雅高山環境保護基金會由西藏登山運動管理中心（西藏登山協會）和西藏聖山登山探險服務公司共同發起成立，集政府與社會力量攜手維護高原雪山生態環境。

「西藏位於青藏高原核心地帶，既是重要的世界登山旅遊目的地，更是重要的國家生態安全屏障。」西藏自治區體育局局長尼瑪次仁在基金會成立儀式上表示，基金會的成立，將有利於凝聚更多社會力量，募集更多高山環保發展資金，推動西藏高山環保事業更好發展。

西藏擁有眾多的山峰資源，包括珠峰在內的海拔8000公尺以上的高峰有5座，具開展登山活動得天獨厚的條件。目前，2018年西藏春季登山季已開啟。西藏登山協會和西藏聖山登山探險服務公司正藉助該基金會力量，和珠峰故鄉所在地日喀則市定日縣政府雇傭當地農牧民，開展「2018年春季珠穆朗瑪峰、卓奧友峰、希夏邦馬峰登山垃圾清潔大行動」。

尼瑪次仁表示，為進一步發揮該基金會和西藏高山救援基金會優勢，將建立高山環保和高山救援長效機制，積極探索「環保+救援」模式，推進高山環保常態化，引導山峰所在地農牧民通過參與高山環保和高山救援。

西藏喜馬拉雅高山環境保護基金會首任理事長魯達也表示，基金會將全力支持西藏喜馬拉雅山峰所在地環保事業，引導當地農牧民參與環保，帶動脫貧致富，並表彰在喜馬拉雅山峰所在地環境保護事業中作出貢獻的團體和個人，推進西藏高山環境保護，建設美麗西藏。

西藏喜馬拉雅山

相關新聞

北京清華年預算 連兩年破千億

2018-05-01 01:04

陸躍亞洲最大留學國

2018-05-01 01:46

直播農場 無害「綠色」送上餐桌

2018-05-01 02:35

上海文化三大品牌 3年打響

2018-05-01 02:35

貴州榕江苗寨開犁節

2018-05-01 02:35

五一fun小長假 橄欖球春季聯賽

2018-05-01 02:35

fun小長假 民眾出遊

2018-05-01 02:35

全球首座 NBA中心天津開業

2018-05-01 02:35

雲南狂歡節「摸你黑」 祝福平安健康

2018-05-01 01:04

生育率低抑制中國經濟崛起 取消生育限制氛圍醞釀中

2018-04-30 23:51

可窺中南海 北京第一高樓「中國尊」遭整改？

2018-04-30 15:55

五一小長假第一天 福廈線鐵路故障掃遊興

2018-04-30 15:45

「田野裡有叫獸」…大陸中山大學教授 被爆性騷女學生

2018-04-30 15:36

已刪聊天成調查證據？微信：從手機還原的

2018-04-30 13:15

重慶5月起 出入境辦證只跑一次

2018-04-30 02:42

上海首次舉行 郵輪歡迎儀式

2018-04-30 02:42

五一連假第1天 樂享假期

2018-04-30 02:42

苗族文化藝術節 歌舞不斷、歡樂不斷

2018-04-30 02:42

三毛散文獎 開始徵集作品

2018-04-30 02:42

澳洲女 成第150萬名郵輪旅客

2018-04-30 02:42

世界舞蹈日 一起舞起來

2018-04-30 02:42

兩岸微流行／刷手機 社區共享跑步機

2018-04-30 00:22

第9屆兩岸兒少畫藝 台北展至五月十三日

2018-04-30 00:22

東方科幻谷開幕

2018-04-30 00:22

實驗成功 大陸高鐵將邁入自駕時代？

2018-04-30 00:22

超先進 上海40所高中率先開AI課程

2018-04-29 19:48

西安5500萬建除霾塔 空汙排名仍不佳引議論

2018-04-29 19:01

搶手機事件 港民主黨主席胡志偉：許智峯錯不至於要DQ

2018-04-29 18:36

不涉特定關係 香港罵人「死摩羅差」未必觸法

2018-04-29 18:16

「香港怎變這樣？」籲讓座老人 無線主播遭辱罵

2018-04-29 17:58

男子嫌熱擅自打開機艙門 然後他就被拘15天了

2018-04-29 16:34

中國十大國際超模 劉雯奪魁年賺650萬美元登榜

2018-04-29 16:08

為何已刪微信聊天紀錄成調查證據 微信回應了

2018-04-29 15:51

最難發現星體毫秒脈衝星 「天眼」首次捕捉

2018-04-29 13:47

「生了女兒怎麼辦」淘寶歧視廣告遭轟 官媒也動怒

2018-04-29 11:42

7歲童公車踢人反被男子暴打 父怒：想撕了他！

2018-04-29 10:28

陸聯合徵才 我師生搶灘北京

2018-04-29 00:05

惠台搭橋 流浪博士盼闖上海

2018-04-28 23:58

教授性侵疑雲 要求真相的北大女生返校被「盯上」

2018-04-28 20:03
看更多

熱門文章

為何中國搞不好半導體？彭博專欄作家解釋

2018-04-30 13:05

楊偉民：大陸不必怕貿易爭端 外需已占不到10%了

2018-04-30 15:54

騰訊貴安七星數據中心首曝光 將儲存最核心大數據

2018-04-30 16:51

大陸官方媒體：民進黨莫給兩岸學術交流添亂

2018-04-30 09:48

可窺中南海 北京第一高樓「中國尊」遭整改？

2018-04-30 15:55

已刪聊天成調查證據？微信：從手機還原的

2018-04-30 13:15

中國大陸悍拒美國兩大苛刻的貿易要求 自認能抵抗

2018-04-30 20:44

中國國產航母掛信號旗：我正在試航

2018-04-30 15:30

華為傳自行研發手機系統 取代安卓

2018-04-30 13:38

李鵬之女李小琳新身分 連結「一帶一路」

2018-04-30 15:32

生育率低抑制中國經濟崛起 取消生育限制氛圍醞釀中

2018-04-30 23:51

大陸國務委員王毅 將於5月2日至3日訪問北韓

2018-04-30 09:39

自駕系統完成實驗室測試 陸高鐵邁向「自駕」時代

2018-04-30 15:47

被整改學乖了？ 陸兩大網企猛談主旋律、正能量

2018-04-30 15:52

我正在試航 陸首艘國產航艦掛試航信號旗

2018-04-30 11:42

「田野裡有叫獸」…大陸中山大學教授 被爆性騷女學生

2018-04-30 15:36

小米最快本週申請港股IPO 6月底至7月初掛牌

2018-04-30 12:42

五一小長假第一天 福廈線鐵路故障掃遊興

2018-04-30 15:45

4月大陸官方製造業PMI為51.4 下降0.1

2018-04-30 10:38

大陸山西發生山崩 3人死亡、9人被活埋

2018-04-30 14:15

共軍長航施壓 嚴德發：台海成熱點

2018-05-01 01:04

北京清華年預算 連兩年破千億

2018-05-01 01:04

陸PMI數字說話 經濟三穩

2018-05-01 01:47

港匯走低 內地客「五一」湧港人文遊、訂製遊

2018-04-30 15:43

騰訊數據中心 藏在貴州山洞

2018-05-01 02:12

降台海衝突 美媒：美不賣F-35B 也可售最新F-16

2018-05-01 01:04

陸躍亞洲最大留學國

2018-05-01 01:46

西電東送...政策力挺

2018-05-01 02:12

個資恐洩露 南方航空停止航旅縱橫App值機服務

2018-04-30 16:29

控噪音吵死人 家屬索賠百萬被駁回

2018-04-30 18:35

港特首說每天看報九份支持新聞自由

2018-04-30 22:26

對岸表揚台灣人勞動模範

2018-05-01 01:49

中國科學發展有錢有人 獨缺創新文化土壤

2018-05-01 02:22

科技股領漲 港股收盤勁揚

2018-04-30 18:01

人民日報談中美大戰 大陸拚出口 「不打算靠貶值」

2018-04-30 23:46

中國製造業4月PMI為51.4% 位景氣區間

2018-04-30 17:10

亞馬遜模式 在陸難複製

2018-05-01 02:12

雲南狂歡節「摸你黑」 祝福平安健康

2018-05-01 01:04

港IPO新制加持 行情爆發

2018-05-01 02:09

陸股解碼／金融、安控 長線有撐

2018-05-01 02:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top