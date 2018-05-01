中國科學發展有錢有人 獨缺創新文化土壤

2018-05-01 02:22 中央社 台北30日電



中國的科學發展能否趕超美國？北京大學千人計畫講座教授謝宇指出，中國科學與美國的差距確實在縮小，中國現在有錢、有人才，但原創性、前沿性的科學創新太少，中國缺乏創新的文化土壤。

謝宇是中國大陸恢復大學考試後第一批大學生，後留學美國研讀科學史，取得社會學博士，現是普林斯頓大學教授，中央研究院院士。2009年，50歲的謝宇當選美國國家科學院院士，2012年曾合撰「美國科學在衰退嗎？」一書。

對於大陸內部盛行的「中國科學已超越美國論」觀點，謝宇近日接受大陸「財經」雜誌專訪時說，中國科學與美國的差距確實在縮小，「未來中國科學要有大發展，要在多中心的科學生態中佔有優勢地位，就要從改善文化、改善體制入手」。

謝宇從美國科學界的3大結構問題指出，首先是人口結構，與1960年代相比，美國本土出生的科學家比例在下降。現有超過1/4科學家來自外國移民。其次是與同等教育水準相比，美國科學家的收入相對下降，且大學教育未擴大導致教職有限。

第三是美國的科學研究經費有所下降。謝宇表示，由於中國的研究經費成長率達20%，加上研究設備比較好且工資高，現也吸引許多年輕科學家願意回來中國做研究，「這種選擇也是出於理性考慮的」。

此3大發展困境是否導致美國的科學衰落？謝宇指出，科學從一開始就是全球化行業。從科學發展史看，世界科學中心最早是義大利、後轉移到英國，再從法國到德國，最後1920年代轉移到美國。

他表示，近百年來，許多前沿科學成果都是美國最先發現，但國際化教育讓這些基礎知識變成世界共同產品。來自國外的激烈競爭不意味著美國科學的衰退，而是說明當今的美國科學在不斷地全球化，不同國家的科學家聯繫越來越緊密，合作也越來越多。

至於美國的科學研究環境優勢為何，謝宇指出，美國科學的最大財富和優勢不是錢、也不是人，而是美國社會的多元、開放、自由、推崇個人創造力的文化大環境，這是科學發展的「軟實力」。

他表示，科學作為一種獨特的社會制度，有3個特徵：普遍主義、重視創新、致力於增進公眾福利。美國文化與科學的3個特徵相契合。易言之，科學的軟實力就是一種支持個人創造、反權威的創造性工作。這種「軟實力」很難複製。

至於中國的科學研究環境，謝宇認為，這種「軟實力」不是金錢能夠買來的，也不是人多就可以堆積出來的。中國如果不改變文化土壤和社會環境，原創性的基礎科學是很難有大突破的。

他指出，中國太強調客觀指標，喜歡GDP，喜歡SCI（科學引文索引），因為這讓考核和排名更加簡單且易於操作。但科學成就不是簡單的行政認可，而是要獲得科學共同體的認可。

謝宇說，科學家之間是不可比的。完全是創造性、依靠個人想像力的原創性成果，無法用數字來衡量。中國的問題是把科學家和科學研究成果，以量化的方式來計量和評判。這就是在中國科學發展的困境。

他指出，中國的管理模式對於產品的批量生產是有效的，因為可以測量、複製，第一個和第一千個都是一樣的東西。但科學家與科學產品不是這樣。把商品生產的管理模式移植到科學產品的產出過程，把管理產業的模式放到管理科學家上，就大錯特錯了。

謝宇說：「假如有一天，最有名最活躍的科學家都認為，中國是世界的科學中心，是源源不斷的科學原創思想的誕生地，那麼中國科學就在多中心的科學生態中，真正佔據了令人景仰的優勢地位。」