大陸山西发生山崩：3人死亡、9人被活埋

2018-04-30 14:15 聯合報 記者 聯合報 記者 杜宗熹 ╱即時報導



大陸山西省呂梁市官方，今天4時57分接到民眾群眾報警，離石區棗林鄉彩家莊南溝發生山體滑坡（山崩）。截止至目前為止，官方證實至少有9人遭到落石活埋，另有3人已被確認死亡。

澎湃新聞網報導，災害發生後，山西省呂梁市政府立即啟動應急回應，市、區領導官員在第一時間趕赴現場，成立了搶險救援指揮部，迅速組織消防、公安、國土、安監、衛計等部門100餘人，大型機械4台、救護車5輛開展救援。

但經核實，目前共有9人被埋，3人確認已死亡。救援工作仍在進行中。