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可窺中南海 北京第一高樓「中國尊」遭整改？

2018-04-30 15:55世界日報 北京30日電

北京第一高樓「中國尊」。 新華社
北京第一高樓「中國尊」。 新華社
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北京朝陽警方4月初拘捕一名俄羅斯籍男子，他從北京正在施工的第一高樓「中國尊」跳傘。此事也讓人再度關注建築高度已超過500米的「中國尊」，據香港明報引述消息人士指出，由於從頂樓可直接看到包括中南海在內的多個重要目標，因此傳出「中國尊」下半年交付使用後，頂樓三層將交給國安部門管理使用，而樓頂觀景平台將不可朝中南海方向眺望。

「中國尊」，位於北京商務中心區核心地區Z15，為中信集團總部大樓，也是北京市最高的地標建築。「中國尊」將匯集甲級寫字樓、會議、商業、等多項產業於一體，專案建成後將會吸引國際金融機構、國際500強企業來投資或進駐。

這樣的高樓也引來極限運動愛好者注意，俄羅斯籍Alex Pykhov 1日從「中國尊」跳傘，遭行政拘留10日，瘋狂行徑被網友封為「煎餅俠」，此新聞也讓人再度關注「中國尊」。報導引述北京消息人士指出，「中國尊」106至108層最高三層，在能見度良好條件下，肉眼可眺望西部的中共中央及國務院所在地中南海，如果用軍用級別的高倍望遠鏡，中南海內眾人的日常活動將盡收眼底。

知情人士稱，「中國尊」在設計時，並未將距離超過6公里的中南海納入設計範圍。2017年8月18日封頂，正式成為北京新地標，但在驗收時遇到麻煩。報導指出，封頂後，官方檢查人員登上大樓時，發現了中國尊可遠眺中南海的致命漏洞，因此被要求整改。但對外只籠統宣稱涉及超高層建築的消防安全問題。

北京知情人士稱，整改後的中國尊最頂三層，有可能會交給國家安全機關管理，大樓營運後，登上大樓觀光層遊覽的遊客將接受安檢，不允許攜帶專業級高倍望遠鏡等可能窺視到中南海安全的物品，以填補這一漏洞。

可窺中南海 北京第一高樓整改 國安接管「中國尊」頂樓3層 新華社
可窺中南海 北京第一高樓整改 國安接管「中國尊」頂樓3層 新華社
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