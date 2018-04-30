兩岸微流行／刷手機 社區共享跑步機

「有跑」在深圳社區裡的共享跑步機。（文匯網） 分享 facebook

現代人生活忙碌，缺乏運動，下班後想去健身房又怕健身房營業時間已過，一款由台商製作的「yoyorun有跑」共享跑步機在深圳推出，半年來已分布在深圳各社區、辦公樓，民眾可隨時隨地跑步，每分鐘零點二元人民幣(約合新台幣九毛錢）。

「yoyorun有跑」共享跑步機去年底開始進駐深圳各社區。除了運動愛好者外，晚上茶餘飯後下樓跑一跑，已成為社區居民的一種生活方式。跑步機側面的一抹藍色是其標誌。深圳綠景虹灣一個小區，就有八台「yoyorun有跑」共享跑步機。

「有跑」創始人王健民來自台灣，曾在美國思科、博通、壹晶等擔任亞太負責人。二○一○他與萬科王石在尼泊爾登山時認識現在的妻子陳芳，之後隨妻子到深圳創業。

二○一六年大陸網路浪潮與共享經濟興起，起先，王健民想做一個健身倉，就像一個裝滿健身器械和娛樂設備的小房子。但核算價格後，改變想法。他認為，真正的共享，不是少數人的玩物，是社會每一個角落、每一個居民都能享受的一種服務。

民眾只要拿出手機掃瞄一下跑步機上的二維碼，關注「yoyorun有跑」微信公眾號，註冊即可。首次註冊後，可以免費使用六十分鐘，用完後每分鐘零點二元人民幣，不需交納任何押金。

跑步機上，可隨時查看自己的卡路里消耗和實時心率，每一位跑者對自己的身體情況都有數；跑完後，用戶還能在手機微信裡隨時查看自己的運動紀錄，比如每日消耗以及跑步里程，也方便專業的跑者根據數據安排自己的訓練。