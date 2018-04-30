實驗成功 大陸高鐵將邁入自駕時代？

2018-04-30 00:22 聯合報 記者 聯合報 記者 汪莉絹 ／綜合報導



中國大陸首次開展「智能高鐵」試驗。（文匯網） 分享 facebook

大陸國資委下屬的微信公眾號「國資小新」昨發布消息稱，日前由中國鐵路通信信號集團公司（簡稱為中國通號）研發的全球首套時速三百五十公里高鐵自動駕駛系統（C3+ATO），順利完成實驗室測試，即將進入現場試驗，這代表大陸高鐵自動駕駛技術取得重大突破，即將進入自動駕駛時代。

「國資小新」稱，高鐵列車運行控制系統是高鐵的「大腦和中樞神經」，長期以來，世界上只有德國、法國、日本等少數國家掌握這項技術。在大陸國家有關部門主導下，中國通號從引進消化吸收，通過自主創新實現高鐵列車運行控制這個核心技術的完全自主化，並建立中國列車運行控制技術標準（CTCS），實現列車運行控制核心技術和產品的百分之百國產化，擺脫對國外技術的依賴。

「國資小新」指出，高鐵自動駕駛技術是在中國大陸既有時速三百五十公里列車運行控制技術（CTCS-3）基礎上，增加列車自動駕駛功能（ATO）的行業前端技術，是各國軌道交通發展的趨勢。作為大陸大型央企，中國通號參與大陸全部重大高鐵列車運行控制系統建設，為大陸高鐵裝備世界領先的列車運行控制系統。

新華社之前報導，中國通號研發出全球首套時速三百五十公里的自動駕駛系統（C3+ATO），將裝備服務北京冬奧會的京張高鐵。此外，中國通號已在廣東莞惠城際打造全球首條時速二百公里自動駕駛鐵路，將於年底全線貫通。

較特別的是，中國通號官網有則今年三月的新聞稿稱「中國通號助力台灣高鐵」，內容是中國通號西安工業集團生產的訓練軌道岔控制器，在台灣高鐵現場試裝成功。道岔控制器是以電腦聯鎖完成道岔自動轉換，實現車輛變換軌道、進出車站的重要信號設備，對保障鐵路特別是高鐵列車安全運營具重要作用。

該新聞稿稱，「台灣高鐵使用的歐日混合系統存在『水土不服』的情況，經常發生道岔轉換表示、動作故障等，對高鐵安全運行帶來隱患。為保障台灣高鐵安全高效運行，中國通號發揮技術和裝備優勢，為台灣高鐵提供成套解決方案。」