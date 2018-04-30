世界舞蹈日 一起舞起來

2018-04-30 02:42 聯合報 新華社



昨天是世界舞蹈日，上海歌舞團編導吳歡在教舞蹈愛好者傣族舞基本舞姿。五一小長假首日，上海國際舞蹈中心舉行一系列公益活動，讓舞蹈愛好者親身體驗和感受舞蹈藝術的魅力。