三毛散文獎 開始徵集作品

2018-04-30 02:42 聯合報 大陸新聞中心／台北－浙江定海報導



第二屆三毛散文獎啟動，向全球華人徵文。 圖／本報浙江定海傳真 分享 facebook 浙江定海是已故作家三毛的祖籍地，「三毛散文獎」是以三毛命名的散文類文學獎項。第二屆「三毛散文獎」，開始向全球各地作家徵集作品。

「三毛散文獎」的評選範圍為散文作品集、單篇散文作品。第二屆參評作品須是2016－2017年期間，公開出版的漢語散文作品集和公開發表的單篇散文作品（單篇散文作品原則上須4000字以上）。

對於參賽作品的要求是：觀照精神家園，抒寫時代變遷，鼓勵浪漫詩意的美文寫作，傳承優雅漢語，展現中文魅力；注重作品的文學品位，鼓勵想像力豐富、敘事靈動飛揚、呈現銳氣與才情的豐美潤澤之作，重視在大時代背景衝擊下發出的個人內心之聲。

第二屆「三毛散文獎」設立散文集獎五部，每部獎金5萬元；散文集新秀獎八部，每部獎金2萬元。單篇作品獎五篇，每篇獎金1萬元；單篇作品新秀獎八篇，每篇獎金5000元。作品須附作者簡介，包括真實姓名、性別、年齡、工作單位、通訊位址、聯繫電話等。

散文集獎參評者需寄九部作品集，單篇散文獎參評者需寄發表作品報刊影本九份（含雜誌封面、目錄）。每人限報一部（篇）作品（郵包上請注明第二屆「三毛散文獎」徵集字樣），如用化名報送多件作品，將被取消參評資格。參評作品除個人自行報送外，也可由出版社、文學雜誌社、各地作家協會推薦。

歷經兩年打磨，「三毛散文獎」的亮點主要體現在以下三個方面:一是廣泛的參與度。三毛作品長期風靡於全球華人社會，她是屬於世界的。二是巨大的影響力。為讓更多人關注並參與，定海配套開展「行走三毛故里」等系列宣傳活動，邀請40餘家海內外主流媒體先後刊播相關報導超200篇；組織30多位元三毛粉絲實地踏訪三毛故里，撰寫網文總點擊量超450萬人次。三是獎項的公信力。定海建立權威、專業、公正、嚴肅的評獎機制，確保獎項的高水準。

三毛故里定海兼具歷史文化名城與現代化港城的多元魅力，作為浙江首批歷史文化名城，也是大陸唯一的海島歷史文化名城。1989年4月20日三毛來到故鄉定海小沙，開啟尋根之旅，她開心地稱自己為「小沙女」，並以此作為筆名，表達對根的熱愛。三毛後來創作「悲歡交織錄」長文，記錄下故鄉定海之行的複雜心境。

有別於首屆的「回家」主題，第二屆「三毛散文獎」將主打「行走」主題。三毛一生遊歷54個國家，足跡遍及世界各地，三毛本人及其作品與「行走」間存在著密不可分的聯繫。她把「行走」融入生命體悟、融入作品創作，引發全球「行走文學」熱潮。

第二屆「三毛散文獎」徵集時間，由2018年4月20日至10月31日（以當地郵戳為準）。

作品寄送地址，郵編：316000，浙江省舟山市定海區文聯（昌國路61號)）。

連絡人：方雲，電話:0580 －2036268，0580－2022969，13868213442。