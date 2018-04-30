上海首次舉行 郵輪歡迎儀式

2018-04-30 02:42 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



上海28日首次舉行訪問港郵輪旅客歡迎儀式，上海虹口區有關官員表示，舉行這一歡迎活動，一方面凸顯上海國際郵輪碼頭的國際性，展示上海愈來愈開放的魅力，一方面是為打響「上海服務」品牌，提升旅遊品質，類似歡迎儀式未來將常態化。

澎湃新聞報導，當大型郵輪到港，針對郵輪旅客舉行訪問港郵輪歡迎儀式，是一項國際慣例，但在上海卻未曾有過。4月28日國際郵輪「銀影」號抵達上海虹口北外灘的國際客運中心碼頭，遊輪上的300多名遊客驚喜地發現，迎接他們的是一場隆重的歡迎儀式。這是虹口區、也是上海首次舉行訪問港郵輪正式歡迎儀式。

歡迎儀式具濃郁的中國民俗文化特色，傳統舞獅和財神爺熱鬧精彩演出，歡迎來自世界各地的遊客。這艘國際郵輪的遊客在抵滬後將有三天遊覽時間，除參觀遊覽虹口區的下海廟、上海猶太難民紀念館、漫步遊覽原猶太難民居住區，還將參觀豫園、東方明珠、上海博物館，部分遊客還將前往長三角地區和西安市旅遊。

為何要舉辦歡迎儀式？上海虹口區有關官員表示，今年11月首屆中國國際進口博覽會將在上海舉行。舉行抵達歡迎儀式，一方面凸顯上海國際郵輪碼頭的國際性，展示上海愈來愈開放的魅力，也是為了打響「上海服務」品牌，全面提升旅遊服務和遊客體驗。類似歡迎儀式，今後將常態舉行。

上海虹口區近年來利用北外灘濱江資源優勢及郵輪產業發展的先發優勢，重點吸引高端、奢華訪問港郵輪靠泊北外灘。2017年北外灘上港集團國際客運中心郵輪碼頭累計停靠訪問港郵輪達23艘次，年增53%，接待人次3.4萬人，年增97.2%。預計今年中國國際進口博覽會前後，將有維京獵戶號、星之傳奇號、新浪漫號、阿姆斯特丹號等八艘國際精品郵輪抵達北外灘，接待人數也將大增。