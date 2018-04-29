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西安5500萬建除霾塔 空汙排名仍不佳引議論

2018-04-29 19:01中央社 台北29日電

西安兩年前興建一座除霾塔。圖／取自百度
西安兩年前興建一座除霾塔。圖／取自百度
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陝西省會西安兩年前興建一座除霾塔，耗資人民幣1200萬元（約新台幣5500萬元），可清除10平方公里內的霾，然西安近年空氣品質仍差、引發議論，且全省推廣需興建1千座，將耗費120億元。

這座除霾塔位於陝西師範大學長安校區家屬院附近，正式名稱是「大型太陽能城市空氣清潔體系」。據天津日報社「新聞117」微信公眾號報導，在陝西師範大學就讀的學生表示，每次路過都會情不自禁地看著這座塔，「空氣品質確實改善了，毫無疑問」。

報導稱，這座興建於2016年的全球第一座除霾塔高約60公尺，外觀呈塔狀，底部基座是半個足球場大小的玻璃溫室，相當於一座20層高的居民樓。

除霾塔並非全年運作，值守人員表示，除霾塔進入冬季才開始工作，運轉時會發出似鼓風機的吹風聲響。至於噪音是否會干擾附近居民生活，住在馬路的對面余璐表示，沒有什麼影響。

對於除霾塔是否能改善空氣品質，這名值守人員認為，還是有作用的，「去年冬天感覺霧霾天比以前少了，我在這裡觀察發現，霧霾特別嚴重的時候，能看到塔頂類似旋風狀的霧霾被吸進塔裡」。

然西安有了除霾塔，空氣品質排名並沒有變好。以2017年底為例，北京沒有除霾塔，卻因氣象條件和大氣汙染減排的疊加作用，反而讓北京空氣品質變好，這也讓網友們對除霾塔的淨化作用充滿問號。

除霾塔的主要負責人中國科學院地球環境研究所副所長曹軍驥指出，這座空氣淨化塔是利用太陽能作為初始驅動能源，在高塔的作用下，利用氣溫差和氣壓差推動髒空氣進入塔內，並透過過濾設施與光催化降解結合，淨化汙染空氣。

報導稱，曹軍驥團隊在空氣淨化塔覆蓋的10平方公里範圍內設置10個測試點，並利用無人機測量三度空間的濃度，分別在冬季、夏季、無太陽日對即時空氣處理量進行測量。

從兩年的統計數據看，除霾塔的過濾效率達80%以上，10平方公里內細懸浮微粒（PM2.5）濃度可減少11%至19%。曹軍驥表示，空氣淨化塔在重汙染天工作一天，可幫助周邊25萬到33萬人改善吸入的空氣品質，基本達到了設計目標值。

不過，想推廣至陝西全境有經費困難。曹軍驥坦言說，建成的第一座除霾塔總投資約有1200多萬元，營運成本一年約20萬元。西安面積是1萬多平方公里，可能需要1千座淨化塔，總投資需要120億元。

除預算問題外，土地也是大問題。第一座除霾塔占地5畝，是中科院向西安機動車排氣汙染監督監測中心租賃，未來若大量興建建設，勢必涉及徵地、拆遷、融資等一系列問題。

空氣品質霧霾北京

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