「香港怎變這樣？」籲讓座老人 無線主播遭辱罵

2018-04-29 17:58 世界日報 香港新聞組／香港29日電



香港關愛座(priority seat)又引發爭議。名作家陶傑在臉書PO文，指美國籍印裔記者兼無線翡翠台新聞雙語評論人褚簡寧(Michael Chugani)日前乘搭地鐵時，請一名坐在關愛座女士讓座給一位老婆婆，卻反遭罵多事及「死摩羅差」(意即「死印度佬」)，陶傑引述褚簡寧悲問：「香港社會怎麼會變成這樣？」

據香港01，褚簡寧事後受訪時表示，當時車廂擠迫，卻沒人讓座給婆婆，他是看不下去才出聲。下車後與婆婆攀談才知她已91歲，但比起被叫「死摩羅差」，褚簡寧認為大家應更關心，「為何香港地鐵文化如此怪異？」

蘋果日報報導，陶傑在臉書轉述事件，指褚簡寧在灣仔乘坐開往將軍澳的地鐵時，車廂客滿，一位婦女坐在關愛座上，褚簡寧與一名瘦小、滿頭白髮的老婆婆站著，「新聞評論人發揮專業天性，對肥嬸評論：『你有沒有看見這位老人家那麼大年紀，可否讓座呢？』肥嬸拒絕，反駁：『她又不是傷殘，為何要讓位？』」

陶傑說，褚簡寧當時見狀，拿出手機欲將婦人模樣拍下，被該名婦女推開，亦用手機反拍。周圍乘客則是微笑看著，隨後一名由英國返港的港人看不下去起身讓座給婆婆，風波平息。

PO網做法遭質疑公審

陶傑指那位不願讓座的婦女最後下車時口中叨念著：「死摩羅差。」

對此事件，網友反應不一。報導指出，有人大讚褚簡寧，認為有能之士無分國界膚色，受人尊敬；有人則批評褚簡寧可笑，人家不讓座，他去拍人然後傳給陶傑放上網公審，「還好意思問香港怎麼變成這樣？問得好啊。」

另外也有網友質疑該名婦女可能有需要被關愛，並慨嘆現在人人「當相機是槍」，一不合意就「拔出來」拍攝。

閱報秘書─摩羅差

摩羅差是印度籍香港警察的俗稱。大英帝國時期，英國從印度招募不少當地人投入軍隊服務，後來這些印度軍人被調派至香港，轉而投入警隊服務，是故印度及巴基斯坦籍差役被俗稱為摩羅差。此詞無種族歧視或貶意，惟「衙差」一詞出於印度口音時，港人容易誤聽為「阿叉」，因而後來才被外籍人士和年輕一輩誤以為是蔑稱。舊時，港人的家中長輩或以「夜叉來了」（或是黑白無常）的來臨，來嚇令不服從的孩子。為免誤會延續，阿叉一詞在香港社會已經逐漸少用，但仍在英國華人圈中使用，被稱為「阿叉」或「阿X」。資料來源：維基百科