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為何已刪微信聊天紀錄成調查證據 微信回應了

2018-04-29 15:51聯合報 記者許依晨╱即時報導

大陸安徽官員日前透露，透過提取被調查對象已刪除的微信聊天紀錄，有助提高調查效率，再度引發網民對微信安全性的質疑。微信今天透過其公眾號「微信派」發文澄清，除說明有一個技術領域叫「司法取證」外，並再度重申微信不會留存任何用戶的聊天紀錄。

微信公號「清風合肥」28日發布指出，今年3月安徽巢湖市紀委監委在辦理指定專案中，從談話對象處提取到一組被刪除的微信聊天紀錄，調查人員根據此線索使談話對象心理鬆動，說明問題，讓調查工作有進展。

對此，微信表示，近日的一則消息讓大家都繃緊了神經，不少用戶朋友對訊息中的「從談話對象處提取到一組被刪除的微信聊天紀錄」有所誤解，而消息中稱提取被刪除的微信聊天紀錄，其實都是通過司法取證技術從手機設備本身的存儲系統中恢復的。

微信舉例說明，「相信有些朋友可能用電腦時有過這樣的經歷，當你不小心把一些重要文件刪除了，用一些數據恢復軟件就可能把文件找回來。而手機也是一樣，可以通過一些技術恢復被刪除的數據，比如聊天紀錄數據。」

此外，微信說，有一個技術領域叫司法取證，其中對手機的取證是很重要的研究方向，有大量公開的論文可以查閲。國內一些取證工具，也已經可以支持對幾十種即時通信APP進行取證。

因此，微信澄清，微信不留存任何用戶的聊天紀錄，聊天內容只存儲在用戶的手機、電腦等終端設備上；微信不會將用戶的任何聊天內容用於大數據分析。因微信不存儲、不分析用戶聊天內容的技術模式，「請大家放心，尊重用戶隱私一直是微信最重要的原則之一，我們沒有權限、也沒有理由去看你的微信。 」

微信今天透過其公眾號「微信派」發文澄清，除說明有一個技術領域叫「司法取證」外，並...
微信今天透過其公眾號「微信派」發文澄清，除說明有一個技術領域叫「司法取證」外，並再度重申微信不會留存任何用戶的聊天紀錄。圖╱美聯社資料照
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