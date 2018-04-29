中國十大國際超模 劉雯奪魁年賺650萬美元登榜

2018-04-29 16:08 世界日報 中國新聞組╱北京29日電



劉雯。圖／取自IG 分享 facebook

福布斯中國梳理近年活躍於國際伸展台和時尚圈的中國模特。透過與業內專業人士的交流與溝通，對模特們走秀品牌及場次、廣告代言、時尚媒體曝光度、社交媒體影響力等指標的綜合評分，挑選出10張最具國際影響力的中國面孔。其中「大表姐」劉雯以各方面的影響力當之無愧奪得榜首的位置，年入650萬美元的她，2017年登上了富比世 全球模特收入榜並位居第八。

綜合環球網、中新社報導，福布斯中國近日發布中國十大國際超模排行榜，位居榜首的劉雯身上有很多光環，她是第一位走上維多利亞的秘密時尚秀T台的中國模特；美妝巨頭雅詩蘭黛第一位亞洲代言人；富比世全球模特收入榜中的唯一亞洲面孔。2017年劉雯成為Chanel香水與美容品形象大使，擁有超過2000萬微博粉絲的她是毋庸置疑的時尚Icon。

上榜的10位超模涵蓋了劉雯、孫菲菲、雎曉雯、奚夢瑤、何穗、秦舒培為代表的「中國模特黃金一代」，還有以李靜雯、賀聰、王新宇、汪曲攸為代表的新生代模特。

據報導，值得一提的是，同樣位居榜單的奚夢瑤，2017年她過得頗為波折。上海維秘舞台上的意外摔倒，將她推至輿論風口浪尖，但她用重返伸展台傳遞自己對模特工作的堅持。

同時榜上還有中國唯一只專注高級時尚（High Fashion） 的中國超模孫菲菲。她是唯一同時為六大藍血品牌Prada、Dior、Chanel、Louis Vuitton、Gucci、Calvin Klein走秀並代言的中國模特。

報導說，儘管父母起初並不支持，但當模特是何穗從小的夢想。這個溫州女孩以模特大賽冠軍身分出道，卻發現在接下來的四年很難找到工作。2011年，她迎來職業轉機，成為拉夫．勞倫開場模特，嶄露國際伸展台。她已連續七年為維多利亞的秘密走秀。

本榜單的製榜人Maggie Chen表示：「受益於女裝和化妝品等女性消費推動的國內奢侈品支出增長，推動了品牌對中國模特和其他亞洲模特的需求；同時，國內品牌為提升國際知名度，走出國門，也吸引越來越多的中國模特活躍於國際T台。」