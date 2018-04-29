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7歲童公車踢人反被男子暴打 父怒：想撕了他！

2018-04-29 10:28聯合報 記者許依晨╱即時報導

大陸四川省一名男童在公車上踢人，反被男子重摔在地狂踩事件，引發廣泛關注，男童頭部...
大陸四川省一名男童在公車上踢人，反被男子重摔在地狂踩事件，引發廣泛關注，男童頭部被男子郭某踩踏出的傷痕。圖／取自上游慢新聞
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大陸四川省一名男童公車上踢人，反被男子重摔在地狂踩事件，引發廣泛關注。這名施暴男子被拘留15日。男童爸爸郭華看到兒子被施暴影片後哽咽表示，「那時候只有一個想法，想撕了他」。

27日上午11時許，7歲郭姓男童在公車上玩鬧，踢了一名坐著的男乘客三下，男乘客瞬間暴起，將男童一把抓起摔到地面，接著對男童頭部進行連續踢踩，男童倒地不起。這段影片隨後在社群媒體上瘋傳，一派網友認為熊孩子確實是活該，「爸媽不教育，出門總有人會教育」；但另一派網友認為，男子下手還是太狠了，戾氣太重了。

根據遂寧市公安通報的消息，男子毆打不滿14週歲的人的行為符合從重處罰的規定，公安機關依法對其作出治安拘留15日並處罰款的處罰決定。

有大陸媒體親自前往四川遂寧，求證男童郭心桓被打的真相。

重慶晚報報導，男童左側臉頰紅腫，滿是淤青和血痕，左側後槽牙也有鬆動跡象，報導指出，「7歲的他一定想不到，他挨打的視頻被發到網上後，網友們稱他為『熊孩子』的代表，以及『你不管孩子有人替你管』的典型，卻鮮有人關心他傷得嚴不嚴重。」

報導指出，在5分鐘完整版影片裡，男童並不是一開始就在打人的男子身邊，最開始，男童站在車門旁，手抓著欄杆。也許是因為無聊，他的身子圍著欄杆來回晃蕩。此時的男子，坐在公車的另一側愛心座椅上。兩人並沒有任何交流，男童晃來蕩去的腳，並沒有碰到男子。

在影片的第15秒，男子突然改變了之前的坐姿，變成了網路影片中俯身向前、雙手交叉放在膝蓋上的樣子，側著頭跟男童說了一句話。

報導說，經採訪當時同車的3名乘客，但遺憾的是，並沒有人聽到男子對男童說了什麼。可以確定的是，正是在男子主動搭話後，男童才用腳去踢了他，在這之前，兩人沒有任何語言、肢體上的交流。

男童的父親郭華說，「我們也只能猜測，也許是他罵了小乖（男童小名）。小乖平時雖然調皮一點，但從來不是一個惹是生非的孩子。」

報導說，男童被打後，似乎對陌生人的接近很不適應，面對詢問，男童顯得神志不清，完全記不起當時發生的事情

男童母親則說，當她趕到時，男童蜷縮在椅子上瑟瑟發抖，右側鬢角破了很大一塊皮，血淋淋的，左側臉頰青一塊紫一塊，郭華也說，當他帶著兒子去派出所錄筆錄，並看到影片後，「那時候只有一個想法，想撕了他」，雖然男子已被行政拘留15天，郭華說，「這樣太便宜他了，我要告他」。

另外，對於微博上流傳一個後續說法，內容指出「其實施暴男子沒有下重手，孩子輕傷，而且『家長非常開心，並坦言早就想打他了』」，郭華表示他從未說過這樣的話，該條微博圖裡的「父親」只是同車乘客。

施暴男子事後表示，對於給小孩及其家屬造成的傷害，他願意進行道歉和賠償。

男童爸爸郭華看到兒子被施暴影片後哽咽表示，「那時候只有一個想法，想撕了他」。圖／...
男童爸爸郭華看到兒子被施暴影片後哽咽表示，「那時候只有一個想法，想撕了他」。圖／取自上游慢新聞
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