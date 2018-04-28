吳卓林拍「求助」片 吳綺莉：怎不找工作？

2018-04-28 12:17 世界日報 香港新聞組／香港28日電



來源：YouTube

前日網上流傳吳卓林身在加拿大一間超市的閉路電視片段，她向櫃職員透露「我想找我爸」，對話中提到「成龍」。有網民指吳卓林沒有工作又無錢，要淪落街頭。原來她與外籍女友Andi兩人24日在YouTube放求助片，吳卓林介紹自己時說：「大家好，我是成龍女兒，我們整個月都無家可歸。」兩人聲稱患有創傷後壓力症候群（PTSD），對事件容易感到慌亂，敬請大家諒解。

明報報導，吳綺莉近月被指與女兒失聯，她曾報警求助，她昨回應媒體時指責Andi身為老師知否什麼是正面價值觀？很多人30歲搏命工作，為何不找份工作？認為她沒有藉口。

據報導，吳卓林在YouTube的「求助」影片約兩分鐘，與Andi面容憔悴，以英文交談。吳卓林先自我介紹說﹕「大家好，我是成龍女兒，這個是我女友Andi，我們整個月都無家可歸。」吳卓林自爆患上PTSD，覺得慌亂。Andi表示曾找身邊朋友幫手：「他們知道庇護所會將我們分開，如果我們去任何一個政府機構，我們會被分開，我在facebook上無人肯聽我說，又無人聽我電話。」

吳卓林說拍片想讓大家知發生什麼事，但不知還有否機會上網。她指與Andi的愛比大家想像中更強，但兩個相愛的人被迫分開。吳卓林此時禁不住爆粗，對Andi說愛她，Andi輕吻吳卓林臉頰。