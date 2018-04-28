港中學教學助理涉襲胸、偷拍多名女生

2018-04-28 12:38 世界日報 香港新聞組／香港28日電



耀中國際學校教學助理涉偷拍及非禮多名女生 分享 facebook

九龍塘耀中國際學校驚爆懷疑風化案，該校中學部一名男教學助理，涉嫌在過去至少一年內，在校內對女學生摸胸、從後攬抱非禮，並偷拍多名女學生裙底，校方接獲至少兩名學生投訴後報警。該技術員已被警方拘捕，並勒令停職，禁止進入校園，若查明屬實，會被永久解雇。學生對校園發生風化事件難以置信，並「他平日好好人。」

大公報報導，涉案被捕男子姓陳（35歲），涉嫌非禮及不誠實使用電腦被帶署扣查。校方前日向家長發信，指中學部一名非教學人員，因涉嫌對個別女學生作出不當行為，已被警方拘捕。

任職約十年 教藝術設計

據報導，校方在家長信內透露，前日收到校園內一則傳聞，在藝術和科技設計的學習區域，有人目睹一名技術人員拍攝不適當照片，以及不恰當地觸摸女學生。學校將收集到的資料交予警方，警方馬上採取行動。校方讚揚挺身而出報告此等不當行為的學生，強調上述事情如果屬實，顯然是非常不恰當，亦可能是刑事罪行，指是「嚴重違反了我們的專業操守和法律責任」。

報導稱，校方昨日已向全校女學生講述事件。涉案被捕的男職員是負責藝術和科技設計科的教學助理，任職該校約十年，平日主要負責協助教師為學生準備上課時使用的物料。他涉嫌於過往最少一年內，上課時藉故碰撞多名女學生的胸部、從後攬抱，以及偷拍女學生裙底。

報導引述當中一名受害女生稱，在去年4月上課期間，被對方多次從後攬抱及摸胸，但一直不敢求助，直至近日她向一名女同學透露事件，該同學亦道出同樣是受害者，指遭該名教學助理偷拍裙底，兩人之後向老師求助揭發事件。

耀中國際學校發言人表示，由於學校已將有關事件通知警方，並交由警方處理，故暫不方便評論事件，但校方稍後會為學生提供社工及心理輔導。

校內一名女學生得悉事件後，感到驚訝、難以置信，指曾接觸過被捕的男教學助理，「他在學校時間很久，平日是好好人，不相信他會這麼做」。